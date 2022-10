Wiemy, kto zaprojektuje Akademię Muzyczną w Krakowie. O wygraną walczyły gwiazdy architektury

Pracownia Konior Studio zwyciężyła w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego zespołu budynków dydaktycznych Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego przy ul. Skrzatów w Krakowie. II miejsce przyznano pracowni JSK Architekci, zaś III - WXCA.

Zwyciężyła koncepcja pracowni Konior Studia, która ma już na swoim koncie podobne realizacje, m.in. NOSPR w Katowicach.

Konkurs został przeprowadzony we współpracy z SARP Oddział Kraków.

30 września 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną nowego zespołu budynków dydaktycznych AMKP przy ul. Skrzatów w Krakowie.

I nagrodę otrzymała praca konkursowa znanego katowickiego biura Konior Studio.

Sąd konkursowy przyznał nagrodę za "szlachetne i konsekwentne rozwiązanie urbanistyczne, nawiązującego do klasycznego <<kodu budowy miasta Krakowa>>, kompozycję przenikających się przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych wytwarzających odpowiedni nastrój projektowanej szkoły, możliwość właściwego etapowania inwestycji, zarówno w sferze funkcjonalnej jak i przestrzennej".

Jak zwycięska pracownia tłumaczy swoją koncepcję? - Nieregularnie ułożone, proste bryły formują pierzeje wzdłuż osi Północ – Południe tworząc sekwencję ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. Od strony miasta ich początek wyznacza reprezentacyjny plac zaakcentowany wieżą prowadzący do głównego wejścia. Kontynuację placu stanowi obszerne foyer, które łączy obie pierzeje i dostępne dla publiczności sale koncertowe. Przeszklone ściany otwierają wnętrze na zielony dziedziniec. Agora jest wewnętrzną przestrzenią uczelni przeznaczoną do odpoczynku i plenerowych wydarzeń. Służą temu zacienione łąki i umieszczony na wzniesieniu amfiteatr. Do wnętrza dziedzińca prowadzą bramy ukształtowane między budynkami, pod łączącymi je przewiązkami. Bramy umożliwiają swobodne poruszanie się po terenie jak również wydzielenie agory z ogólnodostępnego obszaru - czytamy w opisie projektu.

Drugie miejsce przyznano pracowni JSK Architekci, zaś trzecie - WXCA.