Wiemy, kto zaprojektuje Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie

Rozstrzygnięto konkurs na projekt Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na warszawskim Wawrze. Zwyciężyła koncepcja pracowni BDR Architekci, która zakłada szereg rozwiązań proekologicznych.

Inwestycja planowana jest między ul. Mrówczą a ul. Patriotów. Powstanie tam zespół budynków o różnych funkcjach. Oprócz żłobka dla 150 dzieci będzie tam działać Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów oraz ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Tego typu obiekty mają na celu integrację mieszkańców Warszawy.

– Dążymy do tego, by warszawiacy mieli do dyspozycji przestrzenie sprzyjające nawiązywaniu nowych relacji, szczególnie tych międzypokoleniowych, dlatego bardzo się cieszę, że kolejne Centrum Aktywności Międzypokoleniowej powstanie w dzielnicy Wawer. Na jego terenie będą odbywać się wydarzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Placówka będzie otwarta dla aktywnych seniorów, pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy. To będzie miejsce, które pozwoli lepiej zintegrować lokalną społeczność – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Jaki projekt zwyciężył?

Konkurs na Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Wawrze został zorganizowany i przeprowadzony elektronicznie. Do 22 listopada wpłynęło siedem koncepcji. Przyznano I, II i III nagrodę oraz jedno wyróżnienie. Zwycięzcy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Pierwsza nagroda została przyznana BDR Architekci Sp. z o.o. z Warszawy, druga pracowni TŁO Michał Sikorski z Warszawy, a trzecią otrzymało Dedeco Architektura Sp. z o.o. z Warszawy. Wyróżnienie przyznano XYStudio Sp z o.o. z Warszawy.

– Zwycięski projekt zapowiada architekturę wysokiej jakości. Autorzy z kulturą wpisują budynki w krajobraz. Proponują różne zielone rozwiązania. Dachy z roślinnością będą chronić przed nadmiernym nagrzewaniem się, zatrzymają część wody opadowej. Panele fotowoltaiczne pozwolą na wytworzenie na miejscu czystej energii. Rachunki za prąd będą niższe – komentuje Marlena Happach, architekt miasta.

W konkursie szukano najlepszej koncepcji pod względem funkcjonalnym, estetycznym i ekonomicznym. Zespół planowanej zabudowy ma pełnić rolę nowoczesnego ośrodka opieki, wsparcia i edukacji dla dzieci, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Potrzeby przyszłych użytkowników są więc rozległe. Duże znaczenie miał też projektu zieleni rekreacyjnej, parkowej i leśnej oraz zagospodarowanie terenu z parkingiem i drogami wewnętrznymi.

Konkurs poprzedzono konsultacjami społecznymi. Jasno z nich wynikało, że mieszkańcy Wawra chcą nowoczesnego miejsca spotkań i odpoczynku z ciekawą ofertą kulturalną. Nie brakowało marzeń o oranżerii lub ogrodzie zimowym. Pojawił się też pomysł ogrodu społecznego z siłownią plenerową lub murawą rekreacyjną, bujanymi ławami czy huśtawkami. Zwycięski projekt zapowiada, że wiele z oczekiwań mieszkańców uda się spełnić.