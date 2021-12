Wiemy, kto zaprojektuje Środowiskowy Dom Samopomocy na Żoliborzu

Cztery samodzielne energooszczędne budynki rozmieszczone pośród różnorodnej zieleni i otoczone starymi drzewami – taka koncepcja zwyciężyła w organizowanym przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy konkursie architektonicznym na nowy Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Izabelli na Żoliborzu.

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji architektonicznej budynku z funkcją mieszkalno-usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

- Bardzo się cieszę, że mamy dobre wieści dla mieszkańców Żoliborza. Właśnie rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na nowy Środowiskowy Dom Samopomocy, który powstanie przy ul. Izabelli. Mam nadzieję, że z obiektu będą zadowoleni zarówno jego podopieczni, jak i pracownicy. Warto zauważyć, że zespół budynków będzie energooszczędny i otoczony zielenią - powiedziała wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

W konkursie na koncepcję Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęło łącznie 5 propozycji. Pierwsza nagroda i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznana została dla EMA STUDIO sp. z o.o. z Warszawy (ocena 80 punktów na 100 możliwych) i nagrodą 25 tys. zł, drugie miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. zł otrzymała praca konkursowa pracowni MISA Marcin Szulc z Warszawy (75 punktów), trzecie miejsce z nagroda 10 tys. zł zajął również projekt warszawskiej pracowni: Agnieszka Starzyk Studio Architektury sp. z o.o. (65 punktów).

Zwycięski zespół tak zaprojektował cztery bryły budynków, aby każdy z nich odpowiadał innej funkcji. Dzięki temu placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością, Środowiskowy Dom Samopomocy i zespół mieszkań chronionych mogą funkcjonować samodzielnie. Pomiędzy zaprojektowanymi budynkami o wysokości 2-3 kondygnacji zaproponowano również półprywatne przestrzenie i wspólny teren integracyjny dla użytkowników. W projekcie na zewnątrz znalazła się też przestrzeń ze stołami, miejscami do siedzenia i miejscem na grilla, plac do gry w koszykówkę oraz leżaki, hamaki i alejki spacerowe.

- Autorzy zwycięskiego projektu zadbali, aby komponował się on z architekturą Żoliborza, a swoją koncepcją nawiązywał do krajobrazu Sadów Żoliborskich. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o blisko 86 proc. w stosunku do zapisów wymaganych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – podkreśla Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Koncepcja architektoniczna zakłada, że budynek będzie energooszczędny. Na dachach znajdą się panele słoneczne i fotowoltaiczne. Zaproponowano również dolne źródło ciepła, wentylację mechaniczną z rekuperacją, naturalne materiały (drewno i cegłę) do budowy elewacji i ścian. W ramach zagospodarowania terenu wszystkie ścieżki miałyby być z nawierzchni retencyjno-mineralnych, a w pasie nad kolektorem rzeki Rudawki zaproponowano ogrody deszczowe.

Nowy budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przeznaczony ma być dla 30 osób z chorobami psychicznymi oraz kolejnych 30 z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi. Zatrudnienie znajdzie w nim łącznie 14 terapeutów, dyrektor, 2 osoby w kadrach i księgowości oraz 2 pracowników gospodarczych. W placówce przewiduje się również możliwość odbywania praktyk studenckich i zawodowych oraz współpracę z wolontariuszami.

Ośrodek wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną będzie prowadzić zajęcia dla trzech grup wiekowych w wieku od 6 do 18 roku życia. Pomieścić ma 40 uczestników oraz 6 osób personelu.

Zaprojektowane zostały również dwa mieszkania chronione. Jedno dwuosobowe składające się z dwóch jednoosobowych pokoi, części dziennej z aneksem kuchennym i łazienki oraz jedno czteroosobowe, z dwoma pokojami dwuosobowymi, łazienki z osobnym WC oraz pokoju dziennego z aneksem kuchennym.