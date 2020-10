Wieści z budowy Teatru Letniego. Obiekt ma szansę stać się nową wizytówką Szczecina

Trwa przebudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec według projektu pracowni Flanagan Lawrence. Choć zmiany na placu budowy Teatru Letniego nie są jeszcze dostrzegalne gołym okiem, to zaawansowanie prac jest już na wysokim poziomie - podaje oficjalny portal miejski Szczecina.

Co słychać obecnie na budowie? Na skarpie trwa wykonywanie ław fundamentowych pod budowę przyszłych trybun teatru. Prowadzone są roboty związane z budową zewnętrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Charakterystyczny łuk przechodzi prace naprawcze i malarskie. Zdemontowano z niego m.in. pomost techniczny. W najbliższych dniach, rozpoczną się prace związane z wykonywaniem pali pod słupy podtrzymujące konstrukcję zadaszenia. Kolejnym etapem robót będzie montaż prefabrykatów trybun.

Teatr Letni im. H. Majdaniec, zlokalizowany jest w południowo – zachodniej części Parku Kasprowicza. To miejsce dużych koncertów z udziałem gwiazd, uroczystości i imprez lokalnych, ale też zwykłych spotkań w niezwykłym otoczeniu. Początki tego obiektu sięgają lat 30. XX wieku. To wtedy wybudowana została pierwsza scena parkowa w formie drewnianej estrady z rzędami drewnianych ławek. Amfiteatr został gruntownie przebudowany wg projektu arch. Zbigniewa Abrahamowicza w 1974 r. nadając mu obecny kształt z charakterystycznym łukiem nawiązującym swoją formą do Gateway Arch w Saint Louis arch. Eero Saarinena. W roku 2000 Teatr doczekał się nowego dachu oraz gruntownego remontu widowni, a także częściowego remontu pomieszczeń podscenia. W grudniu 2015 roku rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na „Przebudowę i rozbudowę Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec”. Zwycięzcą konkursu zostało biuro architektoniczne Flanagan Lawrence z Londynu.

Prace powinny być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Wykonawcą jest firma Adamietz Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 33 400 000,00 zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.