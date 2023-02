Wieża Babel powstała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oto odmieniony kampus filologiczny

Dobiegła końca modernizacja Małego Paderevianum. Nowoczesny obiekt dedykowany jest instytutom Filologii Klasycznej i Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki. Inwestycja pochłonęła prawie 13 mln zł. - To dobrze ulokowane pieniądze. Kampus filologiczny został domknięty. Mamy własną wieżę Babel i obiecujemy, że nie pomieszamy w niej języków - przekonuje dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Władysław Witalisz, prof. UJ.

Socmodernistyczny gmach Małego Paderevianum zaprojektowany przez Andrzeja Lipskiego i Konrada Wierzbickiego oddano do użytku w latach 70. ubiegłego stulecia. Ze względu na nietypową formę zaraz po wybudowaniu wzbudził w Krakowie gorącą dyskusję o dopuszczalnej stylistyce nowych budynków w obrębie starej zabudowy miasta. Mieścił się w nim Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz hotel dla profesorów wizytujących. W 2014 roku budynek został wyłączony z użytkowania i od tego czasu oczekiwał na remont.

Prace budowlane rozpoczęły się w maju 2021 roku. Pierwotnie miały potrwać 12 miesięcy, ale z uwagi na to, w jakim stanie zastaliśmy ten budynek, zaszła konieczność, by ten termin wydłużyć. Z dawnego Małego Paderevianum został właściwie goły szkielet. Przedmiotem inwestycji była przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania trzech ostatnich kondygnacji z funkcji mieszkalnej na naukowo-dydaktyczną. Budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, warunków sanitarno-higienicznych czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dziś w obiekcie trwają ostatnie odbiory i prace porządkowe - mówi Bartosz Skorupa, kierownik Działu Inwestycji Budowalnych UJ.