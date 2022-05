Wieża Intraco ma towarzystwo. Nowy biurowiec Intraco Prime z pozwoleniem na użytkowanie

Dla PHN inwestycję zaprojektowało konsorcjum Juvenes-Projekt i Pracownia Obsługi Inwestorów Pro-Invest. Strabag ukończył budynek Intraco Prime po 24 miesiącach od podpisania umowy. Biurowiec powstał w sercu Muranowa, w pobliżu jednego z pierwszych warszawskich wieżowców – Intraco przy ul. Stawki.

REKLAMA

PHN uzyskał pozwolenie na użytkowanie budynku biurowo-handlowego Intraco Prime położonego na warszawskim Muranowie przy ul. Stawki 2B.

Nowoczesny i kameralny budynek spod kreski Juvenes współgra z obecną wieżą Intraco.

Złożona i trudna technicznie inwestycja przebiegła terminowo.

Intraco Prime to nowoczesny obiekt biurowy klasy A o powierzchni ok. 13 tys. mkw. Na parterze budynku znajdują się lokale handlowo-usługowe. Realizacja inwestycji była prowadzona według wymogów certyfikacji BREEAM.

- Intraco Prime to nasza kolejna inwestycja, której budowa przypadła na okres pandemii. Mimo zawirowań na rynku budowlanym prace zakończyliśmy sprawnie i terminowo, a budynek otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Oznacza to, że ponownie dotrzymaliśmy złożonych naszym najemcom zobowiązań. Intraco Prime to nowoczesny, kameralny budynek, który przyszłym użytkownikom zapewni doskonałe warunki do rozwoju biznesu - powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Złożona i trudna technicznie inwestycja

Strabag ukończył budynek Intraco Prime po 24 miesiącach od podpisania umowy. - Udało się nam zrealizować ten nowoczesny budynek położony w sercu Warszawy zgodnie z założonym harmonogramem. To złożona i trudna technicznie inwestycja związana, z między innymi, z wykonaniem obiektów o głębokim fundamentowaniu, w ścisłej zabudowie miejskiej. Prace prowadzone były w szczególnym okresie - czasie pandemii. Mimo to, przy zachowaniu standardów sanitarnych i odpowiedniej organizacji pracy, udało się nam wykonać je w zaplanowanym terminie. Tym bardziej, chciałam w tym miejscu podziękować całemu zespołowi realizującemu ten kontrakt za zaangażowanie i profesjonalizm powiedziała Agnieszka Wyszyńska, Dyrektor Techniczny Grupy Dyrekcji Budownictwa Ogólnego Strabag,