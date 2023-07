Wieże spod kreski MVRDV: 5 niezwykłych projektów słynnej pracowni

MVRDV to słynna na całym świecie ceniona pracownia architektoniczna, znana ze swoich nieszablonowych projektów. Na swoim koncie mają projekty w różnych krajach świata, o różnym charakterze. W ich portfolio nie zabrakło także wieżowców – jeden z nich został okrzyknięty najlepszym wieżowcem ubiegłego roku!

The Canyon: bryła zainspirowana kalifornijskim krajobrazem

The Canyon to 23-piętrowa wieża, której oficjalne otwarcie miało miejsce 21 czerwca br. w San Francisco. Budynek powstał w ramach masterplanu nowej zrównoważonej dzielnicy Mission Rock. MVRDV stworzyło bryłę inspirowaną naturalnymi krajobrazami regionu. Dzięki postrzępionym ścianom i publicznie dostępnemu „kanionowi” prowadzącemu przez to miejsce, obiekt nawiązuje do dramatycznej geologii Kalifornii i topografii samego San Francisco.

The Canyon w San Francisco, fot. Jason O'Rear

The Canyon to wielofunkcyjny budynek, w którym znalazły się mieszkania, biura, powierzchnie handlowe, restauracje i tarasy na dachach. Co ciekawe, ponad jedna trzecia mieszkań w budynku jest wynajmowana poniżej stawek rynkowych, a mieszkańcy są wybierani w drodze loterii. Wszystko po to, aby zapewnić domy dla rodzin o średnich dochodach, pomagając w ten sposób złagodzić kryzys mieszkaniowy w San Francisco.

Budynek wyróżnia charakterystyczna czerwono-brązowa fasada i wspomniany już "kanion", który przecina ukośnie cokół budynku. Tarasy na dachach mają za zadanie nie tylko urozmaicić i w ciekawy sposób doświetlić przestrzeń zewnętrzną, ale też zaprosić pieszych do zanurzenia się w nową dzielnicę.

Radio Hotel and Tower: barwny punkt orientacyjny na Manhattanie

Położony przy Amsterdam Avenue, między 180 a 181 Ulicą, 22-piętrowy wieżowiec mixed-use łączy w sobie funkcję hotelową, handlową i biurową. Architekci z MVRDV podjęli wyzwanie stworzenia innowacyjnego projektu, który oferując różnorodne funkcje, będzie jednocześnie wpisywał się harmonijnie w miejscowy kontekst.

Radio Hotel and Tower w Nowym Jorku, fot. Ossip van Duivenbode

Ukończony w ubiegłym roku budynek zaprojektowany dla dewelopera Yungwoo & Associates był pierwszym projektem MVRDV w USA. Architekci z charakterystycznym sobie odważnym podejściem do architektury, postawili na oryginalną bryłę i bogactwo kolorów. Projekt budynku czerpie inspiracje z różnorodności tętniącej życiem dzielnicy, w której stanął, będącej domem dla rodzin z dziećmi, przedstawicieli branż kreatywnych i instytucji.

Na bryłę budynku składa się osiem "pudełek", z których każde wykończone jest cegłą ceramiczną w innym kolorze. Wybór barw nie był tutaj przypadkowy. Architekci inspirowali się kolorami witryn sklepowych dzielnicy Washington Heights – wpisując tym samym pozornie odstający od okolicznej zabudowy obiekt w oryginalny sposób w tkankę miejską.

Valley w Amsterdamie: najpiękniejszy drapacz chmur na świecie

Zaprojektowany przez MVRDV drapacz chmur Valley w Amsterdamie zdobył nagrodę Emporis Skyscraper Award 2021, zostając uznanym najpiękniejszym drapaczem chmur na świecie. Zaprojektowany dla dewelopera EDGE Valley zlokalizowany jest na pograniczu funkcji mieszkaniowych i komercyjnych amsterdamskiej dzielnicy, co odzwierciedla jego projekt.

Valley w Amsterdamie, fot. Ossip van Duivenbode

Budynek stanowi swoiste połączenie między zielonymi boiskami sportowymi a gęstą zabudową miejską sąsiadującego centrum biznesowego. Inicjuje przejście od mniejszych budynków w centrum miasta do dużych kubatur, które określają oś południową. Cała koncepcja projektowa jest zakorzeniona w tej idei przejścia. Wpisując się w kontekst okolicy, zewnętrzna fasada budynku jest przeszklona, nawiązując do korporacyjnego charakteru sąsiedztwa. Z kolei fasady wewnętrzne definiuje szereg surowych kamiennych tarasów.

Valley maksymalnie osiąga 100 metrów. W najwyższym punkcie znajduje się ogólnodostępny sky-bar, rozłożony na dwóch najwyższych piętrach, zapewniający panoramiczny widok na Amsterdam. Znany na całym świecie architekt krajobrazu Piet Oudolf zaprojektował całą roślinność Valley skupiając się na tym, aby zielony wygląd zachwycał całorocznie. Ta zieleń określa również wyjątkową przestrzeń publiczną projektu.

The Hills: kaskada wież nad brzegiem rzeki

The Hills w ekwadorskim mieście Santiago de Guayaqui to pierwszy projekt MVRDV w Ameryce Południowej. Sześć wież, które powstaną nad brzegiem rzeki Guayas w mieście ma mieć wysokość od 92 do 143 metrów.

The Hills w Santiago de Guayaqui, wiz. MVRDV

Wraz z oddalaniem się od nabrzeża wysokość budynków ma wzrastać, tworząc efekt kaskady i nawiązując od pagórkowatego ukształtowania miasta. Nieregularna fasada w postaci falistych balkonów prócz walorów estetycznych ma również za zadanie umożliwiać swobodny przepływ bryzy.

Realizowany dla dewelopera Uribe Schwarzkopf projekt ma być kompleksem apartamentowców, w których znajdzie się również miejsce na lokale usługowe, restauracje i klub. Wieże będą zasilane energią odnawialną z fotowoltaiki. będą również zbierać i przechowywać wodę deszczową do nawadniania ogrodów, a oświetlenie LED i pompy ciepła zmniejszą całkowity ślad węglowy inwestycji.

Chengdu Jiaozi Courtyard Towers: tradycyjna wioska handlowa otoczona nowoczesnymi wieżami

Rozpoczęta w czerwcu br. budowa zapełni ostatnią pustą działkę w dzielnicy finansowo-biznesowej Jiaozi Park w Chengdu, położoną tuż obok Międzynarodowego Centrum Finansowego Tianfu. Chengdu Jiaozi Courtyard Towers to tak naprawdę kompleks mixed-use składający się z trzech wież biurowych o wysokości 80, 100 i 130 metrów, znacznie niższego budynku centrum konferencyjnego oraz niezwykłego dziedzińca.

Chengdu Jiaozi Courtyard Towers w Chengdu, wiz. Atchain

Budynki charakteryzuje prosta, nowoczesna forma – nie zabrakło jednak odniesień do tradycji. Detale elewacji budynków czerpią inspiracje z regionalnej tradycji tkania bambusa. Ze zdecydowaną, prostą formą budowli i aranżacji budynków względem siebie (tworzą one wspólnie foremny kwadrat), kontrastuje zlokalizowany u podstawy najwyższej z wież zaokrąglony cokół w kształcie pierścienia. Schodzi on do poziomu ulicy, tworząc wizualne połączenie z centrum terenu, zachęcając przechodniów do odwiedzenia dziedzińca.

Sam okrągły dziedziniec to ukłon w stronę tradycyjnej architektury regionu i historii miejsca. Zaplanowana tam przestrzeń handlowa przyjęła formę nowoczesnej interpretacji jedno- i dwupiętrowych budynków, które nawiązują do znajdującej się niegdyś w tym miejscu tradycyjnej wioski.