Wieżowce przyjazne środowisku: rozwiązaniem moduły?

Budowa wysokościowców to duże wyzwanie, pochłaniające ogromne ilości materiałów i czasu. Rozwiązaniem wyzwań może być technologia modułowa. Współczesna technologia modułowa pozwala bez problemów konstruować wysokościowce.

Jednym z rozwiązań, które może pomóc w minimalizacji negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne jest technologia modułowa.

Moduły wykonywane są z odnawialnych i niewywierających negatywnego wpływu na środowisko materiałów takich jak drewno.

Od piramid do Manhattanu

Przez wieki wysokie budowle wznoszono dziesiątki lat. Wielką Piramidę w Gizie budowano przez co najmniej 20 lat, a katedrę w Kolonii, jeden z najwyższych kościołów świata konstruowano (z przerwami) aż 632 lata[1]! Dopiero spowodowany rewolucją industrialną rozwój technologiczny umożliwił budowę liczących setki metrów konstrukcji w kilka lat.

Rewolucja przemysłowa przyniosła również gwałtowny rozwój miast i zwiększoną migrację ludzi z terenów wiejskich. Przyspieszyło to urbanizację, ale nie rozwiązało problemów z brakiem przestrzeni. Między innymi dlatego zaczęto budować wzwyż – wysokościowce pozwalały na większe zagęszczenie populacji na mniejszym areale.

Ciężko jest sobie dzisiaj wyobrazić panoramy Nowego Jorku, Londynu czy Tokio bez wieżowców. Stały się one rozpoznawczym elementem największych centrów biznesowych i kulturalnych świata, a dystrykty handlowe pełne są szklano-stalowych wież. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na środowisko naturalne.

Kosztowna budowa

Współczesne wieżowce, mimo iż korzystają z dobrodziejstw ekologicznych technologii, nie są neutralne klimatycznie, a stal, beton i szkło używane do ich produkcji materiały mają bardzo duży wpływ na środowisko naturalne. Na każdą tonę stali przypada emisja 1,85 tony dwutlenku węgla[2], a produkcja betonu odpowiada za 8% wszystkich emisji[3]. Również szkło, choć zdatne do recyklingu, wpływa na klimat, choć większość, bo aż 85% jego emisji pochodzi ze spalania paliwa niezbędnego do rozgrzania hutniczych pieców[4]. Nie zmienia to faktu, że wpływ budowy wieżowców na klimat jest ogromny.

Sektor budowlany szuka rozwiązań, tym bardziej, że zmiany klimatu z każdym rokiem przyspieszają. Jednym z rozwiązań, które może pomóc w minimalizacji negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne jest technologia modułowa. Moduły na szkielecie używa się tylko do budowy jednorodzinnych domów, sprawdzają się również w wieżowcach.

Modułowe rozwiązania