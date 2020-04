Wieżowiec projektu Goettsch Partners i Epstein w tym roku wzbogaci krajobraz Warszawy

Mennica Legacy Tower to inwestycja biurowa powstająca przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej na warszawskiej Woli. Kompleks o powierzchni 65 tys. mkw. tworzy 140-metrowa Wieża i sąsiadujący z nią 43-metrowy Budynek Zachodni. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Goettsch Partners z Chicago, która na swojego lokalnego partnera wybrała biuro Epstein.

Budynek Zachodni Mennica Legacy Tower został oddany do użytkowania w listopadzie

2019 roku. Jego wyłącznym najemcą jest WeWork, który dotychczas wynajął swoim klientom 80 proc. powierzchni dostępnej w budynku. Biura WeWork w Mennica Legacy Tower są największą „elastyczną powierzchnią” do wynajęcia w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Ostatnim etapem realizacji inwestycji będzie przekazanie najemcom powierzchni 140-metrowej Wieży, które zaplanowane zostało na jesień 2020 roku. Aktualnie wykonywane są prace wykończeniowe (fit-out) na powierzchni biurowej głównego najemcy budynku – mBank, który na swoją nową główną siedzibę wynajął 45,5 tys. mkw. Na terenie obiektu trwają także prace wykończeniowe w całkowicie przeszklonym 12-metrowym lobby głównym, w którym znajdzie się m.in. 9-metrowa ściana wodna, umiejscowiona tuż za recepcją.

Równolegle prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem pasażu miejskiego przed i pomiędzy budynkami kompleksu, który w zdecydowanej większości został już oddany do użytkowania wraz z Budynkiem Zachodnim. W przestrzeniach otaczających Mennica Legacy Tower zostały posadzone m. in. starannie wyselekcjonowane drzewa z gatunku Liquidambar styraciflua (Ambrowiec balsamiczny). Ich wysokość wynosi ok. 8-9 m, a szerokość korony sięga 4 m. Drzewa przetransportowano do Polski prosto ze szkółki w Anglii. W otoczeniu kompleksu prowadzone są także prace związane z przygotowaniem nowego fragmentu ulicy Waliców (pomiędzy ulicami Prostą a Pereca), który zostanie oddany do użytkowania wraz z całą inwestycją na jesieni 2020 r.

Za projekt architektoniczny Mennica Legacy Tower odpowiada renomowana pracownia architektoniczna Goettsch Partners z Chicago, która na swojego lokalnego partnera wybrała uznane biuro projektowe Epstein. Inwestycja powstaje zgodnie z wymogami międzynarodowego certyfikatu ekologicznego BREEAM na poziomie „Outstanding”.