Wigencja prawie gotowa! To jeden z najciekawszych i najdroższych projektów rewitalizacyjnych w Łodzi

Możemy obserwować, jak z ruin powstaje jedna z najciekawszych realizacji w ramach programu rewitalizacji. Łączymy tu to, co w Łodzi lubimy najbardziej, czyli industrialny charakter z nowoczesnością - przekonuje Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

REKLAMA

Nie tylko teatr, biblioteka i rodzinna restauracja. 100-letnia fabryka Wigencja przy OFF Piotrkowska będzie miała również ogród i plac zabaw dla najmłodszych.

Zaawansowanie przebudowy to już prawie 90 proc. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz wyposażenie budynków w nowoczesny sprzęt.

– Możemy obserwować, jak z ruin powstaje jedna z najciekawszych realizacji w ramach programu rewitalizacji. Łączymy tu to, co w Łodzi lubimy najbardziej, czyli industrialny charakter z nowoczesnością - mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

To również jeden z najdroższych projektów w programie łódzkiej rewitalizacji. Przypomnę tylko, że wartość tej inwestycji to blisko 42 mln złotych - nadmienia Hanna Zdanowska.

To co mnie ogromnie cieszy, to fakt, że zaawansowanie przebudowy to już prawie 90 proc. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz wyposażenie budynków w nowoczesny sprzęt. Ale to nie wszystko, ekipy budowlane zagospodarują również teren przed fabryką. Powstaje tu mini park z bezpiecznym placem zabaw. Oprócz tego, sadzimy drzewa, krzewy oraz kwiaty. Wśród nowych nasadzeń odnajdziemy: wiśnie, laurowiśnie, irgi szwedzkie, jałowiec oraz pnącza - dodaje.

Inwestycja zostanie zakończona w IV kw. 2022 roku.

– Wakacje 2022 to finisz prac budowlanych w tym miejscu. Od kilku dni trwają intensywne roboty wykończeniowe. Zaczynamy również zagospodarowywać teren przed fabryką. To duża inwestycja, ale przebiega wzorowo. Jesienią chcemy przekazać budynek Teatrowi Pinokio. Tak, aby mógł zacząć urządzać tu swoją długo wyczekiwaną nową siedzibę – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Fabryka Sztuki i Teatr Pinokio

Duża kubatura budynków pozwoliła na umieszczenie tu dwóch profesjonalnie wyposażonych scen teatru, jak również stworzenie centrum spotkania ze sztuką współczesną – Fabryki Sztuki. Znajdą się tu przestrzenie na sale prób, pracownie kreatywne oraz edukacyjne. W nowych pofabrycznych wnętrzach swoją siedzibę będzie miał Teatr Pinokio w Łodzi, a obok będzie funkcjonować biblioteka i restauracja rodzinna.

Dawny ogród Wigencji

Teren przed fabryką to zupełnie nowa przestrzeń. Projekt przewiduje tu strefę kreatywnych zabaw ruchowych dla dzieci oraz miejsce spotkań plenerowych. Nie zabraknie nowych drzew, krzewów oraz kwiatów. Wraz z istniejącą roślinnością zostanie odtworzony mały park, który istniał kiedyś przy fabryce. W ramach inwestycji powstało również przebicie do OFF Piotrkowska, dzięki któremu odwiedzający oba miejsca będą mogli swobodnie się pomiędzy nimi przemieszczać.

Ciekawostka

Usytuowany przy ulicy Sienkiewicza 75/77, dawny Zespół Fabryczny Łódzkiej Przędzalni „Wigencja" Maurycego Wohlmana i Adolfa Goldmana, powstał w 1922 r. W zakładzie było zatrudnionych blisko 60 robotników obsługujących szarparnię oraz osobną przestrzeń przędzalni wyposażoną w 1800 wrzecion.