Willa architekta Hali Stulecia we Wrocławiu na sprzedaż. Jest w samym sercu parku i kosztuje miliony

Biuro Jot-Be Nieruchomości ogłosiło, że na sprzedaż trafia willa Maxa Berga we Wrocławiu. Budynek należący niegdyś do słynnego architekta kosztuje... 14 milionów złotych.

Ponad 500-metrowy dom należący niegdyś do Maxa Berga trafił na sprzedaż.

Architekt zamieszkał w willi przy dzisiejszej ul. Kopernika 19 i mieszkał tu do 1923 r., tj. niemal do końca swojego pobytu we Wrocławiu.

Zaprojektowana pierwotnie w 1876 roku przez utalentowanego Maxa Jitschina willa, a następnie w 1910 roku przebudowana i powiększona przez słynnego wrocławskiego architekta Maxa Berga, jest jedną z ciekawszych perełek architektonicznych Wrocławia. Wyjątkowy design obiektu nawiązuje do wiejskich posiadłości w stylu angielskim. Znajdziemy tu m.in. oryginalne detale, wysokie sufity i duże okna.

Powierzchnia willi zlokalizowanej w Parku Szczytnickim to ponad 500 mkw. rozłożonych na 3 kondygnacjach. Urokliwa oranżeria oraz zachowany w oryginalnym stylu ponadczasowy kominek, mieszczący się w ponad 50-metrowym salonie, to tylko dwa z wielu atutów jakimi może się poszczycić nieruchomość. W obiekcie znajdziemy również duży taras otwierający się na ogród.

Ponad 500-metrowy dom należący niegdyś do Maxa Berga trafił na sprzedaż, fot. Jot Be Nieruchomości

