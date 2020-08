Willa Elżbiecina z 1912 roku to jeden ze skarbów Podhala

Czy wiesz, że Podhale to nie tylko odrębna kraina na mapie Polski, ale przede wszystkim samodzielny obszar kulturowy? Znajdziemy tutaj wiele muzeów, takich jak na przykład Muzeum Oscypka, historyczne obiekty sakralne czy szereg krajobrazowo zachwycających tras rowerowych. Choć stolicą Podhala nie jest Zakopane, to tutaj właśnie znajduje się stolica Tatr. Skarbem regionu jest zakopiańska Willa Elżbiecina z 1912 roku, która dotrwała do naszych czasów w niemal niezmienionej formie.

– Dołożyliśmy wszelkich starań, aby połączyć atmosferę z początku ubiegłego wieku z najnowszymi technologiami, wprowadzając nasz zabytkowy dom w XXI wiek – mówi Krzysztof Jabłoński, właściciel Willi Elżbiecina.

Willa Elżbiecina z 1912 roku to była własność Wojciecha Korfantego, który zakupił ją w 1922 roku dla swojej żony Elżbiety. Jest to wyjątkowe miejsce, jedno z nielicznych drewnianych 100-letnich willi zachowanych i odrestaurowanych w Zakopanem. W okresie międzywojennym tętniła życiem i gustem łączyła styl secesyjny z artdeco. W latach 2016 – 2019 pod czujnym okiem konserwatora zabytków została odrestaurowana i odzyskała swój blask. Dzisiaj jest dostępna do ekskluzywnego wynajmu na wyłączność. Goście doceniają to miejsce jako alternatywę dla zakopiańskich pięcio-gwiazdkowych hoteli.

Koncepcja wynajmu rezydencji Willa Elżbiecina prosta i komfortowa. W budynku znajduje się 7 luksusowych, częściowo klimatyzowanych, dwuosobowych pokoi dla Gości oraz jeden dwupoziomowy apartament z panoramicznym widokiem na Giewont wprost z sypialni. Wyposażone w sejfy, minibary, telewizję, szybki internet oraz klimatyzację pokoje, swoimi aranżacjami nawiązują do stylu witkiewiczowskiego i współczesnej mu secesji. Na miejscu zachwycimy się ręcznie wykonanymi przez zakopiańskiego artystę rzeźbionymi meblami. Wygodne hotelowe łóżka pozwolą nam na relaks, zaś poddane kompleksowej renowacji meble, lampy i lustra z epoki przywodzą na myśl przedwojenne Zakopane.