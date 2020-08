Winiarnia z amfiteatrem na dachu. Niezwykły projekt Chybik+Kristof

Położona na Morawach winiarnia zanurza się w krajobrazie, tworząc z nim subtelną symbiozę. Formę bryły dyktują otaczające budynek winorośla, a jego niezwykłym elementem jest amfiteatr na dachu. Projekt stworzyła pracownia Chybik + Kristof Architects & Urban Designers.

REKLAMA

Projekt łączy wieloletnią tradycję winiarską regionu ze współczesnym wzornictwem, które nawiązuje dialog z otaczającymi obiekt winnicami. Na budynek składają się trzy odrębne, połączone ze sobą struktury, które odzwierciedlają proces powstawania wina: pomieszczenia produkcyjne, zaplecze administracyjne, a także centrum dla zwiedzających i przylegającą do niego salę degustacyjną.

W odpowiedzi na topografię i tradycję architektoniczną Moraw, która jest silnie zakorzeniona w kulturze produkcji wina, architekci opracowali projekt pozostający w symbiozie z krajobrazem regionu. Sklepienie winnicy spoczywa na siatce łukowych belek – jest to bezpośrednie odwołanie do archetypowych lokalnych piwnic winiarskich. Każdy łuk żelbetowy jest indywidualnie zaprojektowany tak, aby pasował do określonego kąta sufitu. Odległość pomiędzy łukami korespondeuje z odległościami między rzędami winorośli, w których każdy z łuków bierze swój początek.

Bogato oświetlone naturalnym światłem centrum dla zwiedzających zamyka z dwóch stron szklana elewacja. Dominują tutaj drewno, beton i szkło, a nad wszystkim góruje sufit z imponującym wielkoformatowym muralem wykonanym przez czeskiego artystę Patrika Hábla. Hale produkcyjne mają różną wysokość i pełnią różne funkcje – w niższej znajdują się m.in. pomieszczenia pracownicze, w wyższej, gdzie panuje niższa temperatura, mieści się piwnica i magazyn win oraz prasa do wina.

Na zewnątrz wzrok przyciąga niezwykły, falisty dach, wyłaniający się z rytmicznych winorośli i będący swistym odzwierciedleniem form obecnych wewnątrz budynku. Oprócz swojej podstawowej roli zadaszenia, pełni również funkcję amfiteatru z widownią, otwartą dla gości winnicy i okolicznych mieszkańców.