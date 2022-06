Wkrótce rusza głosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy

Zakończyła się ponowna ocena projektów zgłoszonych w obecnej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Zwiększyła się pula pomysłów ocenionych pozytywnie. Łącznie mieszkańcy mają do wyboru 1327 propozycji - 1189 dzielnicowych oraz 138 ogólnomiejskich.

Wszystkie zgłoszone projekty podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w dokumencie opisującym zasady budżetu obywatelskiego w Warszawie. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji. Pracownicy urzędu oceniali m.in. czy projekt można zrealizować we wskazanej lokalizacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także szacowali koszt danego przedsięwzięcia i czas potrzebny na jego wykonanie. Na początku maja opublikowano efekty tej pracy. W ocenie pracowników urzędu blisko 600 projektów nie można było zrealizować w ramach budżetu obywatelskiego. Autorzy projektów, którzy mieli zastrzeżenia do przeprowadzonej weryfikacji złożyli odwołania. Do urzędu wpłynęło 166 wniosków z prośbą o ponowne przeprowadzenie oceny, w tym 28 dotyczących oceny projektów ogólnomiejskich i 138 dzielnicowych.

Na początku maja opublikowaliśmy wyniki oceny projektów. Autorzy pomysłów, które zostały ocenione negatywnie mogli odwołać się od tej decyzji. Blisko 35% odwołań rozpatrzyliśmy pozytywnie i te projekty również trafią pod głosowanie mieszkańców – mówi Karolina Zdrodowska, koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Warszawie. – To pokazuje, jak ważna przy ocenie projektów jest współpraca pracowników urzędu z autorami propozycji – dodaje Karolina Zdrodowska.

Głosowanie rusza 15 czerwca, ale już teraz zachęcamy mieszkańców do zapoznawania się z projektami, które zostaną poddane pod głosowanie – dodaje. Autorów zachęcamy do promocji swoich pomysłów. Nikt tak dobrze nie opowie o tych propozycjach niż ich pomysłodawcy. Postaramy się wesprzeć ich działania i docenić zaangażowanie.

Ostateczne statystyki wyglądają następująco:

Projekty ocenione pozytywnie: 1327 (68%), w tym projekty ogólnomiejskie - 138 (66%), dzielnicowe -1189 (69%)

Projekty ocenione negatywnie: 531 (27%), w tym projekty ogólnomiejskie - 60 (29%), dzielnicowe - 471 (27%)

Projekty wycofane przez autora: 85 (5%), w tym projekty ogólnomiejskie – 10 (5%), dzielnicowe - 75 (4%).

Wyniki oceny wszystkich projektów zostały opublikowane na stronie bo.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

2 czerwca wylosowano kolejność projektów na listach do głosowania i teraz jest czas dla autorów tych propozycji na zachęcanie do głosowania znajomych i sąsiadów. Urząd udostępnił mieszkańcom możliwość wygenerowania projektów graficznych plakatów, ulotek i innych materiałów informacyjnych, aby mogli promować swoje pomysły wśród mieszkańców. Urzędnicy stworzyli również bazę miejsc z lokalizacjami, w których mieszkańcy będą mogli legalnie powiesić swoje plakaty zaś 9 czerwca organizują warsztat dotyczący promocji pomysłów przez autorów (obowiązują zapisy).

Autorzy projektów dopuszczonych pod głosowanie mogą pobrać materiały promocyjne ze strony bo.um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie). Wystarczy wejść na kartę danego projektu, który został poddany pod głosowanie i pobrać materiały promocyjne do samodzielnego wydruku.

Głosowanie już od 15 czerwca

W 9. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest ponad 100 mln zł. Głosowanie na projekty potrwa od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Ich realizacja rozpocznie się w 2023 roku.