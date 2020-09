Właściciele centrum handlowego sfinansowali nową ścieżkę rowerową, chodniki i przejścia dla pieszych

Prace nad przebudową układu pieszo-rowerowego wokół warszawskiej Galerii Młociny dobiegły końca. Powstały nowe przejścia dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. Właściciele centrum handlowego – spółki EPP i Echo Investment – sfinansowali także budowę nowej ścieżki rowerowej oraz chodnika, które ułatwią dotarcie do obiektu.

REKLAMA

- Nowe udogodnienia komunikacyjne sprawiły, że najbliższe otoczenie Galerii Młociny stało się jeszcze bardziej przyjazne i bezpieczne, a mieszkańcy dzielnicy mogą cieszyć się możliwością łatwego dotarcia do najważniejszego punktu komunikacyjnego na Bielanach – węzła Młociny – mówi Rafał Lisak, dyrektor Galerii Młociny.

Nowe przejście dla pieszych, znajdujące się tuż przy głównym wejściu do centrum handlowego i prowadzące przez ulicę Zgrupowania AK „Kampinos”, zastąpiło dotychczasowe, które z powodu braku sygnalizacji świetlnej było niewygodne dla uczestników ruchu drogowego. Kolejne, poprowadzone również przez ulicę Zgrupowania AK „Kampinos” w rejonie alei gen. Marii Witek, ułatwi mieszkańcom dzielnicy dotarcie do przystanków autobusowych i tramwajowych oraz stacji metra. Wybudowano także ścieżkę rowerową oraz chodnik wzdłuż ulicy Zgrupowania AK „Kampinos”, które łączącą istniejące ciągi piesze i rowerowe przy obiekcie z parkingiem zlokalizowanym pomiędzy jezdniami alei gen. Marii Witek. Dodatkowe trasy dla pieszych oraz rowerzystów zostały połączone z istniejącymi już ścieżkami znajdującymi się po południowej stronie alei, ułatwiając tym samym komunikację dla mieszkańców osiedla Wrzeciono. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez właścicieli Galerii Młociny i zrealizowane we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany.

- Zakończona właśnie przebudowa infrastruktury wokół Galerii Młociny to efekt wspólnej pracy jej właścicieli oraz m.st. Warszawy, które miałem możliwość reprezentować. Warto podkreślić, że przedsięwzięcie zostało w całości sfinansowane przez inwestorów centrum handlowego. Wybudowano nowe chodniki, przejścia dla pieszych, drogę dla rowerów, a także zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania, w tym inteligentny system detekcji ruchu drogowego. Nowa organizacja ruchu to przede wszystkim bezpieczeństwo i ułatwienia w komunikacji. Otrzymuję wiele pozytywnych opinii od mieszkańców, którzy bardzo chwalą sobie nowe rozwiązania – mówi Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany.

- Cieszymy się, że pierwszy etap mamy za sobą, a rozmawiamy już o kolejnych usprawnieniach w tej okolicy. Mamy nadzieję na dalszy rozwój Galerii Młociny, który służyć będzie również promocji dzielnicy Bielany – dodaje Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.