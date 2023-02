Włocławek z biurowymi bryłami. To koncepcja PAS Projekt

We Włocławku, w rejonie ulic Broniewskiego i Kruszyńskiej, powstaje kompleks biurowy Tertio Ponte. Inwestycja prowadzona jest w ramach Programu Fabryka.

REKLAMA

Zgodnie z projektem opracowywanym przez biuro architektoniczne PAS Projekt powstanie pięciokondygnacyjny obiekt o łącznej powierzchni 11 tys. mkw.

Przewidziano w nim niemal 5 tys. mkw. nowoczesnych biur klasy A.

Projekt we Włocławku będzie realizowany w ramach Programu Fabryka, który ma pobudzać potencjał i zwiększać konkurencyjność średnich polskich miast.

Obiekt ma być gotowy do użytku w 2024 r.

Trwa budowa obiektu Tertio Ponte we Włocławku. Na placu budowy pracownicy firmy Unibep, która jest generalnym wykonawcą inwestycji, realizują prace na poziomie -1 i 0. Zgodnie z założeniami obiekt będzie realizowany w nowoczesnej prefabrykacji czyli technologii, dzięki której możliwe jest szybkie przeprowadzenie procesu budowlanego oraz wysoka jakość oferowanych powierzchni.

Biurowce ARP wzbogacą zasoby średnich miast

Program Fabryka jest jednym z instrumentów, które dają rozwojowy impuls polskim miastom średniej wielkości. To najczęściej ośrodki, które po reformie samorządowej utraciły status miasta wojewódzkiego. Włocławek to trzecie co do wielkości miasto w kujawsko- pomorskim, centralnie położone, sąsiadujące z dużym węzłem komunikacyjnym.

Tertio Ponte jest trzecim spośród najbardziej zaawansowanych projektów w ramach Programu Fabryka. Pozostałe to Urbi Ferro w Stalowej Woli oraz Porta Mare w Elblągu.