Włókiennicza w Łodzi nie do poznania

Miejski podwórzec, awangardowe elewacje, zielone podwórka i pasaż Hilarego Majewskiego - ul. Włókiennicza w Łodzi zmienia się w wizytówkę rewitalizacji.

– Metamorfoza ulicy Włókienniczej przyspiesza. Zmieniamy jedną z najbardziej zaniedbanych ulic w śródmieściu w wizytówkę łódzkiej rewitalizacji. Łącznie w tym miejscu wyremontujemy 13 kamienic, powstaną w nich 223 komfortowe mieszkania komunalne, 5 lokali chronionych, 3 lokale z funkcjami społecznymi oraz 32 lokale dla mikroprzedsiębiorców. Wartość wszystkich inwestycji przy Włókienniczej to 90 mln zł. Łódź jest szczególnym miastem, z bogatą awangardową tradycją. Rokrocznie łódzkie uczelnie artystyczne opuszczają pełni energii i zapału młodzi ludzie. Mam nadzieję, że to miejsce będzie właśnie dla nich, że znajdą tu swoje miejsce. Jestem przekonana, że to miejsce ożyje nową energią – mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi.

Zmieniają się nie tylko kamienice, ale i sama ulica Włókiennicza. Zyska ona nową nawierzchnię, pojawi się dużo zieleni, wśród której pojawią się 34 ławki uliczne, 9 ławek betonowych i 20 stojaków rowerowych. Pod numerem 19 powstanie park kieszonkowy z bezpiecznym placem zabaw. Park będzie miał 5 tys. m kw. powierzchni.

Nową zieleń na ulicy Włókienniczej stworzy 6 grusz drobnoowocowych, 24 tulipanowce amerykańskie, 72 hortensje, 23 piwonie, 34 liliowce oraz kilka tysięcy mniejszych krzewów i bylin.

Będzie też fontanna mgiełkowa i „zielona ściana” z roślinnością na specjalnej konstrukcji, Na 11 słupach zainstalowane zostanie też nowoczesne oświetlenie uliczne. Całość uzupełni 15 koszy ulicznych.

Dodatkowo w ramach przebudowy ul. Włókienniczej powstanie iluminacja budynków pod numerem 11 oraz 15. Zostanie ona wykonana naświetlaczami o neutralnej barwie światła umieszczonymi na słupach oświetleniowych na wysokości 6 m w formie iluminacji zalewowej (tak jak pałac Poznańskiego).

Podświetlone zostaną też koron drzew – wykorzystane do tego zostaną naświetlacze typu LED RGB montowane w kratach ochronnych pod wszystkimi drzewami. Pod wybranymi drzewami przewiduje się montaż dwóch opraw w zasięgu korony drzewa - strumień światła skierowany pionowo w górę lub w stronę pnia drzewa.

W ramach przebudowy Pasażu Majewskiego przygotowana zostanie również iluminacja zielonych ścian oprawami typu „marker świetlny” montowanymi w podłożu.

Z ulicy Włókienniczej do ulicy Stefana Jaracza będzie się można dostać przez pasaż Hilarego Majewskiego, gdzie od kilku miesięcy trwają intensywne prace budowlane.

Charakterystyczne, ale też zrujnowane komórki na tyłach kamienic przy ul. Włókienniczej zostały wyburzone i w ich miejscu powstaje nowa zielona przestrzeń przyjazna dla mieszkańców. Właśnie trwa nasadzanie zieleni: 13 grusz drobnoowocowych, 11 tulipanowców amerykańskich, 6 klonów. Nie zabraknie też licznych krzewów i bylin.

– Ulica Włókiennicza to również zielone podwórka. Zakończyliśmy prace w podwórku przy ulicy Włókienniczej 8 i 6, zaczynamy prace w podwórku pod numerem 4. Pojawią się tu graby i kilkadziesiąt sztuk krzewów i bylin. Zamontowaliśmy stylowe altany z ławkami. Przy ulicy Włókienniczej powstała przyjazna i komfortowa przestrzeń do sąsiedzkich spotkań – dodaje Jerzy Klemm z firmy BUDOMAL.