Włoski ekoaktywista i artysta tworzy na łódzkich Bałutach

Zmiana codziennych przyzwyczajeń, nadawanie drugiego życia zużytym przedmiotom i sztuka w przestrzeni publicznej. To wszystko sprawia, że w mieście można żyć lepiej, bardziej ekologicznie – przekonuje Carne, włoski artysta, działający w przestrzeni Bałut w ramach programu rezydencji artystycznych Prezydent Miasta Łodzi.

Do Łodzi przyjechał na zaproszenie Fundacji Urban Forms i Bałuckiego Ośrodka Kultury, w ramach miejskiego programu rezydencji artystycznych. W wyniku tej współpracy powstaną trzy nowe murale, inspirowane ekologicznymi wyzwaniami współczesnego świata, a mieszkańcy Bałut wezmą udział w ekowarsztatach.

Pochodzący z Włoch Carne jest nie tylko artystą wizualnym, ale też ekoaktywistą, od dekady prowadzącym we współpracy z europejskimi uniwersytetami badania nad łańcuchami dostaw i rolnictwem ekologicznym. Jak sam deklaruje ekopodejście jest częścią jego życia, ale też twórczości. W projektach takich jak „Nation of Ruins” czy „Minimal Vandalism” odnosi się do tematyki porażki systemu ekonomicznego czy zniszczenia bioróżnorodności.

– Bardzo zależy nam na tworzeniu wokół Bałuckiego Ośrodka Kultury społeczności mieszkańców świadomych ich wpływu na otoczenie, stąd wątki ekologiczne w programie naszych codziennych działań – podkreśla Monika Kamieńska, dyrektor Bałuckiego Ośrodka Kultury. – Propozycja Urban Forms, by w ramach miejskiej rezydencji artystycznej zaprosić Carne do Łodzi, wpisała się znakomicie w nasz sposób myślenia o miejskiej ekologii – dodaje.

Carne stworzy mural inspirowany tematyką ekologiczną na ścianie Centrum Twórczości „Lutnia” Bałuckiego Ośrodka Kultury. Ale to niejedyne działanie artystyczne w ramach projektu.

– Do współpracy zaprosiliśmy też łódzkich twórców: Barbarę Olejarczyk i Adama Szczęsnego. Ich prace już wkrótce będzie można zobaczyć na budynku „Wyspy Kultury” – dodaje Teresa Latuszewska-Syrda, prezes Urban Forms.

Barbara Olejarczyk to artystka malarka, projektantka graficzna i aktywistka miejska, w swoich działaniach skupiająca się na naturze, człowieku i miejscu. Maluje murale społecznie zaangażowane, angażując do ich tworzenia lokalną społeczność. Z kolei Adam Szczęsny to artysta wizualny, który w pracy twórczej w przestrzeni publicznej nie ogranicza się do jednego stylu czy tematyki. Wszystkie murale będą gotowe do końca sierpnia. Już teraz natomiast organizatorzy ekorezydencji zapraszają mieszkańców Bałut na ekowarsztaty artystyczne w Ośrodku Terenowym „Wyspa Kultury", mieszczącym się przy ul. Stawowej 28, w siedzibie XLII Liceum Ogólnokształcącego. W najbliższy piątek o g. 12.00 dowiedzieć się będzie można więcej na temat domowej ekologii i poćwiczyć twórcze przekształcanie niepotrzebnych już przedmiotów.

– Projekt zakończymy piknikiem artystycznym, który odbędzie się na początku września w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Planujemy też debatę, dotyczącą związków sztuki miejskiej i ekologii, na którą zapraszamy już dziś – zapowiada Teresa Latuszewska-Syrda.