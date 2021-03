Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję we Wrocławiu

Nowa inwestycja na Przedmieściu Oławskim w samym centrum Wrocławia ruszyła. Odbyło się symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego.

· HB1820 to 7-piętrowy budynek mieszkalny z reprezentacyjnym lobby z recepcją oraz garażem. Jako jeden z nielicznych w centrum miasta ma prywatne ogródki.

· Deweloperem jest Eiffage Immobilier Polska (EIP), a wykonawcą Eiffage Polska Budownictwo (EPB). Obie firmy po raz pierwszy budują razem we Wrocławiu.

· W uroczystości udział wzięli: Tymon Nowosielski – prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska oraz Denis Mathern – prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo.

Budowa HB1820 na Przedmieściu Oławskim potrwa do końca 2022 roku.

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego to oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych. Przy ul. Haukego-Bosaka 18 i 20 wznoszony jest 7-piętrowy budynek mieszkalny z reprezentacyjnym lobby z recepcją oraz garażem. Deweloperem inwestycji HB1820 jest Eiffage Immobilier Polska (EIP), a jej wykonawcą Eiffage Polska Budownictwo (EPB). Grupa Eiffage jest we Wrocławiu dobrze znana, chociażby z wykonania kompleksu OVO i apartamentowca Thespian. Jako deweloper dopiero rozpoczyna działalność w mieście, z którym wiąże ambitne plany.

HB1820 to druga, po Atmo na Kępie Mieszczańskiej, inwestycja realizowana przez EIP w stolicy Dolnego Śląska. – Wrocław to jeden z najważniejszych punktów naszej strategii rozwoju w Polsce – powiedział na uroczystości Tymon Nowosielski, prezes zarządu Eiffage Immobilier Polska. – Będziemy tu realizować projekty wpisujące się w bieżące trendy oraz dostosowane do aktualnych potrzeb i preferencji osób potrzebujących mieszkań. Jednocześnie pod pewnymi względami będą one ponadczasowe. HB1820 to idealny przykład takiego projektu, z pogranicza aktualności i ponadczasowości. Łączy on w sobie najlepszą architekturę z nowoczesnym budownictwem i stylistyką – dodaje.

Obie firmy, Eiffage Immobilier Polska i Eiffage Polska Budownictwo, wchodzą w skład tej samej międzynarodowej grupy budowlanej – Eiffage. Jej model działania opiera się na ścisłej współpracy pomiędzy deweloperem a generalnym wykonawcą. – Od ponad 30 lat Eiffage Polska Budownictwo wspiera swoją wiedzą i kompetencjami wielu inwestorów. Na koncie mamy realizację ponad 700 obiektów, również we Wrocławiu. Wraz z rozwojem grupy Eiffage w Polsce, rozwijamy też kolejne, własne inwestycje pod marką Eiffage. Taka synergia branż przynosi ogromne korzyści, o czym już wkrótce przekonają się kolejni mieszkańcy, tym razem we wrocławskim HB1820 – powiedział Denis Mathern, prezes zarządu Eiffage Polska Budownictwo, który także wziął udział we wczorajszej uroczystości.