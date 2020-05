Wmurowano kamień węgielny na budowie II linii metra na Bemowie

Jak podaje portal um.warszawa.pl, na budowie II linii metra na Bemowie wmurowano kamień węgielny. Podpisany przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego akt erekcyjny został umieszczony w metalowej tubie w stropie stacji Powstańców Śląskich.

Umowa na budowę II linii metra na Bemowie podpisana została 15 listopada 2018 r. Obejmuje budowę zachodniego odcinka II linii metra od torów odstawczych za stacją C6 Księcia Janusza do stacji C4 Powstańców Śląskich. Wartość kontraktu to prawie miliard złotych. Wykonawca zadeklarował realizację prac w ciągu 36 miesięcy, co oznacza, że budowa zakończy się w IV kwartale 2021 r.

Budowa metra w Warszawie nie ogranicza się wyłącznie do linii M2. To także będące w fazie końcowej prace pierwszego etapu wykonywania studium technicznego, które wskaże uwarunkowania i warianty przebiegu III linii na Pragę-Południe. Trwają także prace nad projektami dwóch stacji M1 – Plac Konstytucji i Muranów.