Wmurowano kamień węgielny pod budowę Izby Pamięci na warszawskiej Woli

W parku przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli uroczyście wmurowano dzisiaj kamień węgielny pod budowę Izby Pamięci. Wydarzenie rozpoczęło obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Izba Pamięci będzie miejscem dokumentującym Rzeź Woli i powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy. Rok temu, w tym samym miejscu, posadzone zostało drzewo pamięci. – Życzę wszystkim warszawiakom, aby rozumieli wartość miasta, w którym żyją i wartość tego miejsca. Aby to miejsce było drogowskazem dla miasta i dla świata. Nigdy więcej wojny – mówiła obecna na uroczystości Wanda Traczyk-Stawska, przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy i Honorowa Obywatelka m.st. Warszawy.

– Większość ofiar pochowanych w tym miejscu, w kurhanie i zbiorowych mogiłach, pozostaje bezimienna. Chcemy, aby to miejsce było symboliczne. To m.in. dlatego budujemy Izbę Pamięci, w której znajdą się nazwiska ponad 100 tysięcy ofiar. Ale musimy też pamiętać o tych, którzy wciąż pozostają bezimienni – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Podziękował również inicjatorom przedsięwzięcia związanego z budową Izby Pamięci – pani Wandzie Traczyk-Stawskiej i kierowanemu przez nią Społecznemu Komitetowi do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy.

Głos podczas wydarzenia zabrała również przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. – Będziemy w najbliższych dniach oddawać cześć tym, którzy zginęli i tym, którzy przeżyli. Tym, dzięki którym mamy Warszawę taką, jaką mamy. Tak, tkanka miejska została zniszczona, ale duch warszawski wzrósł – powiedziała Ewa Malinowska-Grupińska.

Uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod Izbę Pamięci dokonali: Wanda Traczyk-Stawska, przewodnicząca Społecznego Komitetu do spraw Cmentarza Powstańców Warszawy; Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu RP; Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu RP; Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP; Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy; Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m.st. Warszawy oraz kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

W tubie, którą wmurowano we fragment ławy fundamentowej Izby Pamięci, umieszczono: opaskę powstańczą pani Wandy Traczyk-Stawskiej „Pączek”; opaskę powstańczą Haliny Kieroń „Irka”; zdjęcia terenu zrobione przed rozpoczęciem budowy oraz z poszczególnych etapów budowy Izby Pamięci; zdjęcia z uroczystości posadzenia drzewa pamięci; życiorys doktora majora Włodzimierza Kmicikiewicza; zdjęcia pierwszych stron dzisiejszych ogólnopolskich dzienników i aktualne monety; książkę Macieja Janaszka-Seydlitza „Historia zapomnianego cmentarza” oraz informator o uroczystościach w ramach obchodów 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.