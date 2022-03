Wnętrza hotelu Mövenpick Zagrzeb będą inspirowane życiem i pracą Nikoli Tesli

Accor rozbudowuje portfolio marek w regionie Bałkanów. Dzięki współpracy z firmą MPPD do turystycznej mapy Chorwacji dołączy pierwszy Mövenpick. Hotel marki premium w Zagrzebiu przywita gości już tego lata. Wnętrza hotelu będą inspirowane życiem i pracą Nikoli Tesli.

Po Mövenpick Split, Accor ogłasza otwarcie kolejnego hotelu uznanej marki premium w Chorwacji, tym razem w stolicy kraju. Pierwszy czterogwiazdkowy Mövenpick Zagrzeb przywita gości już w czerwcu. Nowy obiekt mieści się w nowoczesnej dzielnicy biznesowej Nowego Zagrzebia, przy słynnej ulicy Oreškovićeva będącej adresem dla wielu krajowych i międzynarodowych firm, w sąsiedztwie nowej inwestycji City Island. To owoc kolejnej udanej współpracy Accor z MPPD, uznanym chorwackim deweloperem, w ramach której grupa otworzy także Mövenpick Split w 2023 roku.

WNĘTRZA INSPIROWANE ŻYCIEM I PRACĄ NIKOLI TESLI

Mövenpick Zagrzeb mieści się w nowoczesnym budynku z 2019 roku. Ta czterogwiazdkowa posiadłość, inspirowana życiem i pracą słynnego naukowca-wynalazcy Nikoli Tesli, jest idealnym wyborem dla wszystkich podróżujących prywatnie, jak i służbowo. Do dyspozycji gości znajdą się 104 współczesne pokoje wyposażone w najnowszą technologię ze starannie dobranymi elementami wystroju. Każdy z nich zaoferuje spersonalizowane wrażenia nawiązujące do wybranych miast z Europy i całego świata, a mapy umieszczone w pokojach zainicjują podróż dookoła świata dla wszystkich gości.

Dzięki nowoczesnej i kameralnej przestrzeni konferencyjnej obiekt pretenduje do miana jednego z najatrakcyjniejszych miejsc do spotkań i prywatnych uroczystości. Co więcej w hotelu znajdzie się najbardziej ekskluzywna w Zagrzebiu prywatna sala, mogąca pomieścić do 25 osób. Dzięki indywidualnemu wejściu z poziomu parkingu zapewni dyskretną atmosferę, co w połączeniu z kompleksową ofertą, nienagannym i nowoczesnym designem zaspokoi gusta najbardziej wymagających gości biznesowych. Innowacyjna restauracja z wykwintną kuchnią i lounge bar o niepowtarzalnej atmosferze zachęcają do wspólnego spędzania czasu oraz relaksu po wymagającym dniu. Goście będą mogli także skorzystać z nowoczesnej siłowni oraz garażu podziemnego dysponującego licznymi stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych. Nowy hotel znajduje się w dogodnej lokalizacji 15 min. jazdy od centrum miasta i lotniska, w bliskiej odległości dzielnicy biznesowej, dzięki czemu jest dogodnym miejscem dla gości podróżujących służbowo.