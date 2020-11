Wodne murale na zanieczyszczonych budynkach stolicy

Na budynkach w Warszawie pojawią się murale malowane... wodą. - Murale, które przygotowaliśmy, zwracają uwagę na problem, którego na co dzień nie widać - mówi Michał Sęk, creative director agencji 180heartbeats + Jung v MATT, która jest autorką pomysłu kampanii.

REKLAMA

W ramach kampanii Clean Art - “Czyste powietrze. Czysta Warszawa”, mieszkańcy stolicy zobaczą na budynkach stolicy wodne murale wykonane techniką czyszczenia budynków ze smogu.

- O tym, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, którym oddychamy w mieście, możemy przekonać się patrząc na budynki w stolicy - mówi Sebastian Janda, dyrektor pionu klientów indywidualnych i MSP, innogy Polska. - Ich elewacje szarzeją od smogu każdego dnia. Choć na co dzień nie widzimy zanieczyszczeń, które wdychamy, jednak one osadzają się na budynkach tworząc widoczny ślad. Pokażemy to warszawiakom poprzez Clean Art. W centrum miasta powstały murale, które unaoczniają jak smog “brudzi” nasze płuca i miasto. Przygotowaliśmy także ofertę Warszawskiej Eko Energii, z której część dochodu przeznaczymy na profilaktyczne badania płuc warszawiaków. Mamy nadzieję, że będzie dodatkową zachętą dla klientów do dalszych działań dla poprawy jakości powietrza w Warszawie - dodaje.

Do „malowania”, a potem czyszczenia budynków przy al. Jerozolimskich 121/123 i Puławskiej 30, została użyta jedynie gorąca woda pod odpowiednim ciśnieniem, dzięki czemu projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko. Następnie innogy wyczyści całe budynki, na których powstały wodne murale. Odświeżona okolica Warszawy będzie sprawiać wrażenie jakby zaczerpnęła głębokiego oddechu. Warto wiedzieć, że smog nie tylko osadza się wraz z innymi zanieczyszczeniami na budynkach. Na ich ścianach mogą zachodzić bardziej skomplikowane procesy szkodliwe dla środowiska. Udowodniono, że z brudu na budynkach pod wpływem światła uwalniają się tlenki azotu, które uczestniczą w tworzeniu smogu.*

- Murale, które przygotowaliśmy, zwracają uwagę na problem, którego na co dzień nie widać - mówi Michał Sęk, creative director agencji 180heartbeats + Jung v MATT, która jest autorką pomysłu kampanii. - Obrazy warszawiacy będą mogli zobaczyć z zewnątrz, bo są w ważnych punktach Warszawy, ale także w social mediach, gdzie przygotowaliśmy film pokazujący powstawanie murali. Najpierw powstanie ekologiczny mural, a później budynek zostanie wyczyszczony, co symbolicznie zobrazuje marzenia nas wszystkich mieszkańców o życiu w mieście bez smogu - podkreśla.

Smog jest jedną z przyczyn chorób płuc i układu krążenia. Dlatego w ramach kontynuacji projektu “Czyste powietrze. Czysta Warszawa”, w lutym 2021 roku innogy wesprze działania antysmogowe w tym profilaktyczne badania płuc warszawiaków. Akcja będzie finansowana ze środków Fundacji innogy w Polsce. Marka do końca 2021 r. będzie przekazywać na badania płuc warszawiaków 1 zł za każdy miesiąc obowiązywania każdej umowy na warunkach produktu Warszawska Eko Energia.