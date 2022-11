Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy z placem zabaw jak nowy

W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy został wyremontowany plac zabaw, który umili małym pacjentom czas powrotu do zdrowia i przyspieszy proces rekonwalescencji.

„Strefa Rodzica. Budimex dzieciom” to ogólnopolski program społeczny zainicjowany i w całości finansowany przez firmę Budimex SA. W ramach akcji na dziecięcych oddziałach polskich szpitali tworzone są przestrzenie dla maluchów i ich rodziców, które pozwalają odkrywać świat poprzez zabawę i przebywanie wspólnie z najbliższymi. Dzięki miejscom takim jak Strefy Rodzica mali pacjenci mogą na chwilę oderwać się od myśli o chorobie i w ciekawy sposób spędzać czas. Program wspiera także rodziców, którzy towarzyszą swoim pociechom w tym trudnym dla nich czasie.

Otwarcie 41. Strefy Rodzica w Bydgoszczy odbyło się 23 listopada br. W Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy plac zabaw zyskał nowoczesny, przyjazny dzieciom wygląd! Zabawki, które były tam wcześniej zostały zdemontowane i poddane renowacji oraz zamontowano także dodatkowe atrakcje. Wykonano nową nawierzchnię wylewaną dzięki Dyrektorowi Oddziału Północnego Rejonu 1 Budimex – Radosławowi Slesarowi, który pozyskał wsparcie firmy Tamex Obiekty Sportowe S.A.. Firma ta wykonała nawierzchnię pro bono. Dodatkowo, poprawiono estetykę ścieżek wokół placu zabaw, a także dokonano przycinki sanitarnej drzew w parku. W realizacji tych zadań duży udział mieli wolontariusze Budimex SA.

- Idea i główny cel programu "Strefa Rodzica. Budimex dzieciom" to stworzenie chorym dzieciom i ich rodzicom bardziej komfortowych warunków do przebywania ze swoimi pociechami w szpitalu, a tym samym poprawa samopoczucia dzieci i ułatwienie im szybszego powrotu do zdrowia. Projekt ma szerszy wymiar edukacyjny – promuje korzyści emocjonalne i wsparcie procesu leczenia wynikające z uczestnictwa rodziców w opiece nad chorym dzieckiem. To już 41. Strefa Rodzica, program trwa już nieprzerwanie od 10 lat. Ze Stref Rodzica skorzystało już w całej Polsce ponad 1 mln dzieci i rodziców. W zależności od potrzeb i warunków szpitala remontowane i aranżowane są różne przestrzenie – w przypadku Bydgoszczy jest to plac zabaw. Strefa Rodzica – to ogromne zaangażowanie wolontariuszy, pracowników Budimeksu, którzy czynnie uczestniczą w remontowaniu pomieszczeń. Za ten trud bardzo dziękuję naszym inżynierom i majstrom w Bydgoszczy – mówi Martyna Wróbel, Dyrektor Biura Komunikacji Budimex SA.