Wola Park z zielonym certyfikatem

Wola Park jest wyróżniony certyfikatem BREEAM In-Use z wynikiem Very Good w kategoriach Asset Performance oraz Building Management. Doceniono m.in. stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i metody skutecznego zarządzania obiektem.

Uzyskanie certyfikatu możliwe było m.in. dzięki licznym ekoinicjatywom Wola Parku. Do dyspozycji klientów jest stacja ładowania samochodów, uruchomiona we współpracy z GreenWay, parkingi dla rowerzystów przy każdym z wejść, a także stacja wypożyczalni rowerów Veturilo, poprzez którą Wola Park promuje używanie niskoemisyjnych środków transportu.

W obiekcie zastosowano odbiorniki wodne o zmniejszonym zużyciu, zmodernizowano urządzenia HVAC na osprzęt wyższej wydajności oraz zmniejszono zużycie energii przez zastosowanie oświetlenia LED na części parkingowej i częściach technicznych.

Wola Park dba również o przyrodę – na terenie obiektu oraz w okolicznym parku zamontowano budki lęgowe dla ptaków, dzięki którym trzeci sezon z rzędu wylęgły się młode pustułki. Zbudowano również domki dla jeży, a także 4 pasieki uli, dzięki współpracy z Pszczelarium, projektem działającym na rzecz miejskiego pszczelarstwa.

Od 2021 roku w Wola Parku funkcjonuje Współdzielnik, czyli wyjątkowe Miejsce Aktywności Lokalnej zainicjowane wspólnie z Wolskim Centrum Kultury. To przestrzeń spotkań dla okolicznych mieszkańców i nie tylko, gdzie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej konsumpcji i zero waste. We Współdzielniku działają: darmowy sklep, jadłodzielnia, sala warsztatowa, sanatorium dla roślin oraz strefa relaksu; ponadto miejsce oferuje liczne ekowarsztaty i spotkania.