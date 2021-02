Wola Retro jako przykład dobrej współpracy z konserwatorem zabytków

Projekt autorstwa Kuryłowicz & Associates, według którego zmodernizowany przedwojenny gmach został zespolony z nowo powstałym kompleksem biurowym, jest jedną z najbardziej oryginalnych inwestycji komercyjnych w Europie. Stanowi też inspirację dla wielu architektów, którzy podążają za trendami łączenia przeszłości z nowoczesnością.

REKLAMA

Budynek znajdujący się na zbiegu warszawskich ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej zaprojektowany został w 1936 roku przez Bohdana Lacherta i Józefa Szanajcę. Przez lata funkcjonował jako powierzchnia biurowo-magazynowa pod nazwą „Centrala Zaopatrywania Instytucji Ubezpieczeń Społecznych”. Dzięki charakterystycznie zaokrąglonym ścianom szczytowym, betonowemu dachowi w formie kolebek oraz minimalistycznej bryle stał się jednym z symboli polskiego modernizmu w architekturze. W 2018 roku Develia S.A. rozpoczęła jego kompleksową przebudowę, dodając nowy komponent biurowy.

Projekt został opracowany przez architektów z biura Kuryłowicz & Associates: prof. dr hab. inż arch. Ewę Kuryłowicz oraz dr. inż. arch. Piotra Żabickiego z zespołem. Zachowanie przedwojennego, czterokondygnacyjnego obiektu jest hołdem dla dorobku kulturowego przedwojennej Polski i modernistycznej koncepcji wybitnych architektów. Nadanie nowej funkcji istniejącemu budynkowi i połączenie go z nowym tworzy unikalną wartość, w udany sposób komponującą się z biznesową dzielnicą Warszawy. Kompleks biurowy został oddany do użytku w lipcu 2019 roku. Stał się symbolem podejścia z atencją do architektonicznych reliktów przeszłości w procesie rozbudowy tkanki miejskiej.

– Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że współczesne możliwości architektoniczne i budowlane sprawiają, iż modernizowanie zabytków staje się mniej opłacalne niż stawianie nowoczesnych konstrukcji. My podjęliśmy wyzwanie i obecnie możemy z dumą zaznaczyć, że Wola Retro stała się polskim symbolem synergii przeszłości z przyszłością. Mamy nadzieję, że przyczyniliśmy się do rozwoju tego europejskiego trendu, gdyż nic nie chroni zabytków lepiej niż ich ponowne wykorzystanie – mówi Tomasz Wróbel, Członek Zarządu Develia SA.

Inwestycja położona jest na działce o powierzchni 6 867 mkw. Wola Retro zapewnia najemcom najwyższy standard pracy, dzięki szeregowi nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnej aranżacji przestrzeni. Industrialna natura, nawiązująca do poprzedniej epoki, idzie w parze z rozwiązaniami i wystrojem wnętrz na miarę XXI wieku. W ostatnim czasie w budynku zainstalowano również urządzenia mające zapewnić bezpieczeństwo pracy w obiekcie. W przestrzeniach wspólnych zamontowano przepływowe lampy wirusobójcze i bakteriobójcze oraz specjalistyczne wentylatory oczyszczające, które gwarantują czystsze i zdrowsze powietrze. Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2, powierzchnie w nieruchomości odkażane są również za pomocą metody zamgławiania ULV.

Z dbałością o historię i środowisko

Adaptacje starych budynków i łączenie ich ze współczesną architekturą to coraz wyraźniejszy trend widoczny w Europie. Urbaniści i architekci częściej wykorzystują zastaną zabudowę i łączą ją z nowoczesnymi elementami przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań. To dobry sygnał pokazujący, że starsze budynki nie muszą być tylko niszczejącym świadectwem historycznym, ale stają się atrakcyjną przestrzenią prowadzenia swoistego dialogu pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.