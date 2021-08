Woonerf na Krupniczej w Krakowie coraz bliżej

Trwają prace nad projektem przebudowy ul. Krupniczej w Krakowie. Gotowa jest koncepcja zagospodarowania, która została zaakceptowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przebudowa ulicy, wraz z jej zielonym zagospodarowaniem, rozpocznie się jeszcze w przyszłym roku.

Koncepcja przebudowy ulicy zakłada, między innymi, nasadzenie dwudziestu drzew, których do tej pory tam nie było. Planowane jest również zazielenienie otoczenia poprzez wykorzystanie pnączy i krzewów. W koncepcji uwzględniono rozwiązania przeciwdziałające zmianom klimatu, wpisujące się w rekomendacje Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Są to: inteligentny system retencjonowania wody opadowej w specjalnych podziemnych zbiornikach, która mogłaby być potem wykorzystywana do podlewania roślin.

Sama ulica nie tylko zyska zieleń, ale i stanie się tzw. woonerfem, czyli przestrzenią, w której piesi będą mieć pierwszeństwo. Ruch samochodowy zostanie utrzymany, ale będzie w znacznym stopniu uspokojony.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ponownie zgłoszono projekt „Zielona Krupnicza”. Ze względu na to, że działania są już prowadzone, Zarząd Dróg Miasta Krakowa musiał go odrzucić. Ideą Budżetu Obywatelskiego nie jest finansowanie inwestycji już trwających, lecz realizowanie nowych pomysłów mieszkańców.