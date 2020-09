Wraz z nową inwestycją na warszawskiej Pradze pojawią się zmiany

Nexity zawarło porozumienie z m.st. Warszawa związane z budową inwestycji La Praga przy ul. Radzymińskiej i Wołomińskiej. Na jego mocy, deweloper zaangażuje się w działania konserwacyjne w zabytkowych kamienicach sąsiadujących z nową inwestycją.

Praga to miejsce z wyjątkowym klimatem. Wiele tutejszych kamienic to przedwojenna, bardzo ciekawa, architektura. W trakcie budowy nowej inwestycji La Pragi, inwestor Nexity zobowiązał się do wykonania szeregu prac remontowych sąsiednich kamienic przy ul. Radzymińskiej 32 oraz Wołomińskiej 11.

Deweloper wykona prace remontowe, które poprawią poziom bezpieczeństwa sąsiednich budynków i ich mieszkańców. Poza wzmocnieniem i zabezpieczeniem budynków na czas prowadzonych robót i po wybudowaniu nowej inwestycji, na budynku Radzymińska 32 Nexity podejmie się przemurowania zwieńczeń kominów, wydłużenia ciągu kominowego najbliższej nowej inwestycji, pełnej wymiany więźby dachowej oraz wykonania nowej połaci dachowej, które są w bardzo złej kondycji. Inwestor planuje również zamontowanie kamer monitoringu, które zapewnią dodatkowe bezpieczeństwo lokatorom i mieniu w trakcie realizacji projektu.