Wrócił do życia po 70 latach. W Gdańsku otwarto Most Stągiewny

Granaria oddała do użytku zmodernizowany Most Stągiewny, któremu po 70 latach przywrócono jego zwodzoną funkcję. To kolejna inwestycja zrealizowana przez spółkę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w związku z zabudową Wyspy Spichrzów w Gdańsku.

REKLAMA

Uroczyste otwarcie nastąpiło 3. sierpnia. Wzięli w nim udział Aleksanda Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Inwestycji, Wojciech Ciurzyński, prezes zarządu Multibud Investment oraz panowie Olivier Thiel i Rudi op’t Roodt ze spółki Immobel.

Obiekt odzyskał swoją dawną funkcję mostu zwodzonego, co pozwoli otworzyć szlaki wodne na Motławie dla jachtów i niewielkich jednostek pływających.

Równolegle ze zwodzoną przeprawą powstała nowa marina na 60 miejsc.

Aleksandra Dulkiewicz otwierając most przypomniała, że przywrócenie funkcji zwodzonej Mostu Stągiewnego było jednym z marzeń Prezydenta Pawła Adamowicza.

- Niestety prezydent tego momentu nie doczekał, ale wielu mieszkańców potwierdza, że na Wyspie Spichrzów czują się doskonale i to jest ich ulubione miejsce. Procesy Inwestycyjne w tak ważnej dla gdańska lokalizacji przygotowywane były od wielu lat, a ich realizacja doskonale wpisuje się w gdańską dewizę: Nec Temere, Nec Timide – Odważnie, ale z rozwagą. Czas pokazał, że wielu mieszkańców korzysta z przebudowanego skrzyżowania ul. Chmielnej z Podwalem Przedmiejskim, czy obrotowej kładki na Wyspę Spichrzów. Od dzisiaj kolejny etap partnerstwa publiczno prywatnego – Most Stągiewny i marina jachtowa będą służyć mieszkańcom - mówiła prezydent Dulkiewicz.

Prezydent Piotr Grzelak podkreślił również symboliczną rolę mostów.

- Odzwierciedlają one zaufanie i współpracę. Mosty zawsze łączą i otwierają na siebie wcześniej rozdzielone strony, zatem wykorzystajmy tę rolę, aby jeszcze częściej wspólnie działać na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Dziękuję każdemu, kto zaangażował się w realizację tej inwestycji - mówił Grzelak.

Przygotowania do modernizacji Mostu Stągiewnego rozpoczęły się wiosną ubiegłego roku od przeniesienia pod wodę instalacji gazowej, grzewczej, teletechnicznej, co otworzyło drogę do przywrócenia zwodzonej funkcji na szlaku prowadzącym na Wyspę Spichrzów. Na czas przebudowy most zamknięto w październiku 2021, zastępując go tymczasową kładką dla pieszych na przyczółkach nieodbudowanego po wojnie Mostu Rogoźników.

Obecnie Most Stągiewny swoim wyglądem przypomina most Schwedlera, który łączył brzegi Motławy w latach 1883 - 1926. W obecnej konstrukcji wykorzystano istniejące wcześniej przyczółki i dawną komorę maszynową, fot. mat. pras.

Obecnie Most Stągiewny swoim wyglądem przypomina most Schwedlera, który łączył brzegi Motławy w latach 1883 - 1926. W obecnej konstrukcji wykorzystano istniejące wcześniej przyczółki i dawną komorę maszynową. Projekt nowego mostu powstał w biurze projektowym Europrojekt Gdańsk s.a., a wykonawcą przęsła był Vistal Gdynia SA. Na miejsce został on przywieziony w trzech częściach, a do jego złożenia użyto jednego z największych dźwigów lądowych o udźwigu 500 ton.

Przebudowa Mostu Stągiewnego jest jednym z ostatnich zobowiązań, jakich podjęła się Granaria w umowie z Miastem Gdańsk w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Do zakończenia pozostaje rozpoczęta w lutym br. modernizacja Rybackiego i Długiego Pobrzeża, na których prowadzona jest już kompleksowa wymiana nawierzchni.

Obecnie na Wyspie Spichrzów trwa drugi etap zabudowy, w którym powstanie 500 mieszkań, tyle samo miejsc garażowych oraz hotel Motel One, oferujący 320 pokoi. Planowany termin zakończenia prac i oddania do użytkowania nowych budynków to pierwsza połowa 2024 roku.