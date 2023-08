Wrocław będzie miał mapę koron drzew

Wrocław będzie korzystał z tworzonej właśnie mapy koron drzew, która powinna być gotowa jeszcze w tym roku. Mapa powstaje w ramach nowego, europejskiego projektu LIFECOOLCITY.

REKLAMA

Wrocław będzie drugim (po Warszawie) polskim miastem, które będzie korzystać z mapy koron drzew.

Jej opracowanie już trwa. Na początek niezbędne jest jednak zebranie informacji z pomocą teledetekcji, czyli w trakcie przelotów nad miastem.

Realizacja projektu LIFECOOLCITY pomoże w określeniu „zielonych” potrzeb Wrocławia. W jego ramach zostanie przygotowany program do analizy danych środowiskowych i wspierania decyzji dotyczących utrzymania terenów zielonych oraz tworzenia nowych, a wszystko po to, by poprawić jakość życia w mieście i przeciwdziałać zjawisku miejskiej wyspy ciepła oraz suszy.

Z rozwiązań wypracowanych we Wrocławiu we współpracy z naukowcami i firmą zajmującą się teledetekcją, może w przyszłości skorzystać nawet 10 tysięcy miast Unii Europejskiej. Dziki temu będą mogły lepiej zarządzać zielenią i dostosowywać miejskie przestrzenie do zmian klimatu.

– Chodzi o to, by dzięki systemom informatycznym na bieżąco dysponować pełną informacją o zasobach przyrodniczych miasta. Dzięki takim danym łatwiejsze stanie się planowanie przestrzenne, przygotowanie inwestycji oraz monitorowanie istniejącej zieleni – wyjaśnia Katarzyna Szymczak–Pomianowska, dyrektorka Departamentu zrównoważonego Rozwoju UM Wrocławia. – Pierwszym wymiernym efektem będzie mapa koron drzew, która powstaje dla Wrocławia. Ważne jest również to, że w ramach tego projektu stworzymy nowe tereny zieleni z wykorzystaniem błękitno–zielonych rozwiązań opartych na naturze.

Mapa koron drzew już powstaje

Wrocław będzie drugim (po Warszawie - tu można zobaczyć mapę koron drzew w stolicy) polskim miastem, które będzie korzystać z tego typu mapy.

Jej opracowanie już trwa. Na początek niezbędne jest jednak zebranie informacji z pomocą teledetekcji, czyli w trakcie przelotów nad miastem.

Za nami już dwa loty nad Wrocławiem, w kwietniu i lipcu. Będziemy latać jeszcze w sierpniu, w dzień i w nocy z kamerą termalną, żeby uchwycić zjawisko miejskiej powierzchniowej wyspy ciepła. Na tej podstawie zdiagnozujemy przestrzeń miejską we Wrocławiu i wskażemy miejsca, gdzie niezbędne będą działania wykorzystujące naturę - mówi Maria Niedzielko, zastępca dyrektora działu teledetekcji ds. operacyjnych firmy MGGP Aero, która jest liderem projektu.

Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy będzie można stworzyć system, który pomoże europejskim miastom przygotować się do zmian klimatu - rozwiązanie wypracowane dla Wrocławia będzie możliwe do przełożenia na skalę europejską.

– Oczywiście najprościej jest zbierać dane z systemów satelitarnych, jednak te, które otrzymujemy przy okazji przelotów nad miastem, są zdecydowanie bardziej precyzyjne – mówi nam Grzegorz Synowiec, z-ca dyrektora Wydziału Klimatu i Energii w Urzędzie Miejskim Wrocławia. – Tak zgromadzone i przetworzone dane w pierwszym etapie posłużą do opracowania mapy koron drzew. W tym roku gotowa będzie mapa obejmująca fragment Wrocławia. Za dwa lata powstanie mapa koron drzew obejmująca teren całego miasta.

Wrocław zyska cenną wiedzę

Udział w LIFECOOLCITY to z jednej strony ogromna szansa dla miasta na rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, a z drugiej – na bycie przykładem dla innych miast.

Dzięki projektowi będziemy mogli poznać rodzaje roślinności miejskiej, jej przybliżoną strukturę gatunkową oraz kondycję sanitarną. Uzyskamy też informacje o wilgotności czy temperaturze na danym terenie. Zdobędziemy również wiedzę jak najefektywniej zarządzać zielenią i obiegiem wody w kontekście minimalizacji zjawiska miejskiej wyspy ciepła. Informacje te będą również przydatne do podejmowania decyzji o inwestycjach - mówi Grzegorz Synowiec, z-ca dyrektora Wydziału Klimatu i Energii w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Co istotne, pozyskane teledetekcyjnie dane będą analizowane z uwzględnieniem już istniejącej infrastruktury, własności gruntów, klasy ich użytkowania, zapisów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, map wysokościowych czy map siedlisk.

Z uzyskanych informacji skorzysta między innymi Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

Ten projekt to doskonała szansa na zmapowanie całej zieleni w mieście. Pozwoli na ogólny ogląd naszych parków. Na podstawie zebranych danych program pomoże ocenić czy dany teren zieleni wymaga interwencji. Wskaże także jakość gruntów, obniżenia terenu, w których retencjonuje się woda, czy przedstawi skład gatunkowy wskazujący na grupę cennych siedlisk. Nakładając te dane na informacje o komunikacji i zagospodarowaniu danego obszaru, będziemy mogli wskazywać miejsca narażone na ryzyka - na przykład drzewo w gorszej kondycji w sąsiedztwie placu zabaw. Uzyskana wiedza pozwoli też lepiej planować składy gatunkowe w zgodzie z siedliskiem i zmianami klimatycznymi - mówi Monika Pec-Święcicka, Miejski Architekt Krajobrazu, z-ca dyrektora we wrocławskim Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Systemy pozyskiwania zielonych danych

Do stworzenia rozwiązań w zakresie zieleni, potrzebne są - poza mapą koron drzew - systemy, które będą je na bieżąco aktualizowały.

Pierwszym z nich jest EUROPE – działający na podstawie danych satelitarnych, ma identyfikować tereny, dla których trzeba wprowadzić błękitno-zieloną infrastrukturę w pierwszej kolejności.

Drugi system – CITY – będzie działał w oparciu o informacje pozyskane z perspektywy samolotu. Dzięki niemu będą podejmowane decyzje o wprowadzeniu konkretnych rozwiązań opartych na naturze w skali danego miasta.

W ramach obu systemów zostaną opracowane szczegółowe raporty, które wykażą aktualną sytuację błękitno-zielonej infrastruktury miast europejskich i propozycje rozwiązań problemów. Samorządy będą mogły wcielić w życie sugerowane koncepcje mające na celu zaadaptować miejskie przestrzenie do zmian klimatu, a następnie sprawdzić skuteczność podjętych działań.

Budżet projektu LIFECOOLCITY to prawie 5 mln euro, z których ponad 1 mln euro przeznaczony zostanie na pozyskanie danych i realizację inwestycji we Wrocławiu. Program potrwa do 2029 roku.