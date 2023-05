Wrocław chce zabudować Plac Społeczny. Co planuje miasto?

Ma to być największa inwestycja we Wrocławiu. Chodzi o Plac Społeczny we Wrocławiu, który czeka prawdziwa rewolucja. Miasto planuje jego zabudowę.

Wrocław przygotowuje nową koncepcję zabudowy Placu Społecznego.

Władze Wrocławia zapowiadają, że to może być największa inwestycja w mieście.

Według harmonogramu, do końca tego roku ma być gotowa nowa wizja Placu Społecznego, wraz z modelem finansowym.

Władze miejskie planują zabudować Plac Społeczny. Włodarze chcą by Plac Społeczny stał się nowym centrum Wrocławia. Jak informuje wroclaw.wyborcza.pl, trwają dyskusję nad sposobem zabudowy tego terenu.

Nowa architektura Placu Społecznego

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia w rozmowie z Wyborcza.pl wyjaśnia, że miasto nie chce stawiać kolejnych budynków - planuje nową architekturę, która stanie się naturalnym rozwinięciem miasta.

Inwestycję najprawdopodobniej zrealizuje konsorcjum, którego częścią będzie gmina Wrocław. Oznacza to, że miasto aportem udostępni grunty, których wartość określono na około 1 mld zł. Budowę sfinansują zaś prywatni inwestorzy - deweloperzy i/lub fundusze inwestycyjne.

Jak wyjaśnia Wyborcza.pl, inwestycja po zwrocie środków i zapewnieniu zysku inwestorom ma zostać przejęta przez miasto. Budynki wzniesione w ramach przedsięwzięcia (biura, obiekty kultury, sportowe, mieszkania na wynajem) w tym czasie będą więc zarządzane przez konsorcjum.

Według harmonogramu, do końca tego roku ma być gotowa nowa wizja Placu Społecznego, wraz z modelem finansowym. Według zapowiedzi wiceprezydenta Mazura, "w ciągu 10 lat plac Społeczny powinien być już przynajmniej częściowo zabudowany".