Wrocław stroi się na święta. Iluminacje rozbłysną już w Mikołajki

Całkiem nowa, wielka choinka na Rynku i liczne (choć w mniejszej ilości niż w poprzednich latach) iluminacje świąteczne przyozdobią w tym roku stolicę Dolnego Śląska, podaje Wroclaw.pl.

Tegoroczne prace przy iluminacjach rozpoczęły się później niż zwykle. Tegoroczne iluminacje świąteczne będą też świeciły prawie miesiąc krócej. Dekoracje pojawią się też w mniejszej ilości i na mniejszym obszarze. Powodowane jest to koniecznością oszczędności wynikłą z unieważnienia przetargu na dzierżawę i montaż świątecznych ozdób oraz pandemii.

Ozdoby będą też różniły się od tych sprzed roku, ponieważ co trzy lata miasto zmienia koncepcję.

– Co trzy lata staramy się proponować wrocławianom i turystom, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, zupełnie nowe ozdoby – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. – Opracowujemy specjalną, koncepcję z wybranym motywem przewodnim. Za każdym razem pojawiają się więc nowe elementy. Jest to możliwe, ponieważ od kilkunastu lat nie kupujemy dekoracji świątecznych, ale je wypożyczamy. Organizujemy przetarg na ich dzierżawę, a także na montaż i demontaż tych ozdób. To także pozwala nam zaoszczędzić pieniądze, bo przechowywanie tych dekoracji w odpowiednich dla nich warunkach, również wymaga pewnych nakładów finansowych - dodaje Ewa Mazur.

Tradycyjnie centralnym i najważniejszym elementem miejskiej dekoracji będzie choinka w Rynku – w tym roku w nowej odsłonie. Choć podobnie, jak w ostatnich latach będzie to sztuczne drzewko, to tym razem nie stożkowe, ale swym kształtem bardziej przypominające prawdziwą choinkę. Docelowo we Wrocławiu postawione zostaną jeszcze choinki na Nowym Targu i na osiedlu Nowe Żerniki.

Wszystkie iluminacje będą energooszczędne, wyłącznie w technologii ledowej.