Wrocławscy architekci z projektem osiedla nad rzeką. Odrestaurują też zabytkowy bulwar

Przy ul. Michalczyka na wrocławskim Szczepinie Dom Development rozpoczął realizację nowej inwestycji mieszkaniowej - Apartamenty nad Rzeką. Do projektu zaproszono znaną wrocławską pracownię AP Szczepaniak.

REKLAMA

Na wrocławskim Szczepinie Dom Development zrealizuje inwestycję mieszkaniową Apartamenty nad Rzeką.

W ramach projektu firma odrestauruje również część zabytkowego nabrzeża.

Projektantami inwestycji są wrocławscy architekci z pracowni AP Szczepaniak, a generalnym wykonawcą – spółka Dom Construction z grupy kapitałowej Dom Development.

Mieszkania będą gotowe do odbioru w IV kwartale 2024 r.

Nabrzeże przy Michalczyka powstało około 1912 r. jako port przeładunkowy na terenie należącym do Caro u. Sohn. Jest wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Jeden jego fragment odrestaurowały już Wody Polskie, pozostałą częścią zajmie się właśnie Dom Development. Nowo powstały bulwar będzie ogólnodostępny na odcinku od mostu Romana Dmowskiego aż do Apartamentów nad Rzeką.

– Działamy we Wrocławiu od 15 lat i czujemy się częścią tego miasta, dlatego chętnie podejmujemy się realizacji dodatkowych inwestycji, które wzbogacają jego atrakcyjność – podkreśla Mirosław Kujawski, prezes Dom Development Wrocław. – Przy planowaniu każdego projektu współpracujemy z magistratem oraz radami osiedli. To gwarantuje spójność naszych planów z potrzebami miasta oraz jego mieszkańców – dodaje.

Osiedle w postindustrialnym otoczeniu

Budynek będzie mieć 6 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne. Powstaną w nim zarówno przestronne studia, jak i komfortowe penthouse’y, o metrażach od 30 do 118 mkw.

Wszystkie apartamenty będą posiadały balkony, loggie, tarasy lub ogródki oraz możliwość stosowania filtrów antysmogowych.

– Mieszkańcy będą też mieć do dyspozycji wózkownię, komórki lokatorskie i miejsce na rowery. Na parterze budynku znajdą się lokale usługowe, a na niższych poziomach – garaże. Komfort użytkowania zapewni również system Blue Bolt, który pozwala m.in. na otwieranie bram/ furtek/ drzwi do budynku za pomocą smartfona i automatyczne przywoływanie windy – wylicza Agnieszka Zamojska.

Nie zabraknie udogodnień dla osób z wózkami dziecięcymi oraz osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek będzie wyposażony w monitoring i system kontroli dostępu. Wokół zaplanowano duże, zielone dziedzińce i elementy małej architektury, takie jak oświetlone ścieżki, ławki czy leżaki. Pojawią się również inne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, m.in. zielony dach czy ładowarka do aut elektrycznych.