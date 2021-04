Wrocławska inwestycja stawia na ekologię i rozwiązania smart

Inteligentne technologie i proekologiczne rozwiązania. Inwestycję zasili prąd z paneli fotowoltaicznych na dachu, na osiedle zainstalowana zostanie stacja ładowania samochodów, a lokale wyposażone będą w system smart home.

Robyg WPB powiększy nowo wybudowane Wojszyckie Alejki aż czterokrotnie. W projekcie drugiego etapu tej inwestycji znalazły się ekologiczne i nowoczesne rozwiązania.

Wojszyckie Alejki będą składać się w sumie z 4 budynków, z czego 3 to drugi etap. Wszystkie będą miały 3 piętra.

Dużym atutem etapu drugiego, a zarazem nowością w całym projekcie, będą ekologiczne i nowoczesne rozwiązania, które przyniosą mieszkańcom realne oszczędności.

Jednym z nich jest Smart House marki Keemple oferowany w cenie każdego mieszkania. To inteligentny system do zarządzania multimediami, monitoringiem i oświetleniem, dzięki któremu można m.in. zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, a tym samym wspomagać środowisko i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd nawet o 30%.

Na dachu budynków zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, dające ekologiczną energię do oświetlania wewnętrznych części wspólnych, które zostaną wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED. Na osiedlu będzie również zainstalowana zewnętrzna stacja ładowania samochodów elektrycznych.

Nowoczesne rozwiązania, takie jak stacja, panele czy Smart House, są owocami idei ESG. Ten skrót rozwija się do ekologii, społecznego zaangażowania i ładu korporacyjnego.

– Misja troski, odpowiedzialności i wsparcia obejmuje tworzenie wspólnot mieszkańców, ochronę środowiska, stosowanie ekologicznych rozwiązań, oszczędność energii, funkcjonalność, bezpieczeństwo i zrównoważone budownictwo – wymienia Joanna Chojecka. – Budownictwo mieszkaniowe to wyjątkowy obszar działalności gospodarczej, którego wpływ na społeczeństwo jest ogromny. Uważamy, że realizacja inwestycji to coś więcej niż tylko wzniesienie budynku. Nowe osiedle to element większego organizmu, jakim jest miasto, dlatego projekt musi być idealnie wkomponowany w otaczającą go przestrzeń – wyjaśnia.