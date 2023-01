Wrocławska kamienica z 1858 roku wypięknieje. Tu sufity mają aż 3,75 metra!

XIX-wieczna kamienica przy ul. Kołłątaja 23 we Wrocławiu poddano rewitalizacji. W budynku powstanie 27 lokali mieszkalnych i 3 lokale usługowe.

Kamienica położona w ścisłym centrum Wrocławia, została wybudowana zgodnie z planami pochodzącymi z 1858 roku, które sporządzili murarski mistrz Schallmann i mistrz ciesielski Ehler. Obiekt został stworzony specjalnie dla żony radcy miejskiego pani F. Wende. Mieszkania znajdujące się w głównej bryle budynku charakteryzują wysokimi pomieszczeniami, gdzie sufit sięga od 3,45 do aż 3,75 m, co odpowiada stylowi XIX-wiecznych kamienic.

- W trakcie prac, które prowadzimy tu od lipca 2021 roku, ten neorenesansowy budynek odsłania przed nami swoje kolejne tajemnice: dotąd udało nam się zabezpieczyć zabytkowe elementy, wśród których znalazły się ozdoby, zdjęcia i gazety datowane na lata 1830–1840. Złożyliśmy je do przechowania na czas prowadzenia prac, aby później pojawiły się w nowej odsłonie we wspólnych częściach kamienicy. Te przedmioty to żywa historia tego miejsca, pamiątka dawnego Wrocławia, dlatego według nas zasługują na to, by zostać odpowiednio wyeksponowane – podkreśla Dariusz Jagusiak, członek Zarządu Money Square Investment.