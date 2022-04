Wrocławski biurowiec Infinity nabiera kształtów. To projekt AD Studio

Zgodnie z harmonogramem prac, w połowie kwietnia zakończyła się budowa trzykondygnacyjnego podziemia biurowca Infinity, powstającego przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu. Budynek, którego deweloperem jest Avestus Real Estate, zaoferuje łącznie 21 tys. mkw. powierzchni najmu i będzie gotowy na przyjęcie najemców w I kw. 2023 r.

REKLAMA

Budowa Infinity rozpoczęła się w marcu 2021 roku. Nieco ponad rok później, w kwietniu 2022 roku, generalny wykonawca inwestycji, Eiffage Polska Budownictwo, zakończył budowę 3-kondygnacyjnej części podziemnej biurowca. Obecnie, na poziomie parteru wykonywana jest już część nadziemna konstrukcji. Z kolei, na poziomach podziemnych trwają prace murarskie, a także rozpoczęły się prace wykończeniowe.

– Chwila, w której budynek wychodzi z ziemi i zaczyna piąć się w górę jest z niecierpliwością oczekiwany przez każdego dewelopera. To od tego momentu szybkie tempo budowy staje się zauważalne przez wszystkich obserwatorów. Zgodnie z naszymi założeniami, co około sześć tygodni będzie powstawała kolejna kondygnacja Infinity i za niespełna 7 miesięcy cała, ponad 29 metrowa konstrukcja biurowca będzie gotowa. Równolegle z pracami budowlanymi, prowadzimy intensywne działania zmierzające do komercjalizacji Infinity. Zawarliśmy już porozumienia z pierwszymi najemcami, które już niebawem będziemy mogli oficjalnie ogłosić. Bardzo wierzymy we wrocławski rynek biurowy i jego dalszy rozwój. Potencjał tego rynku jest doceniany również przez firmy, z którymi prowadzimy rozmowy w sprawie wynajmu powierzchni w Infinity – powiedział Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Powstający przy placu Jana Pawła II we Wrocławiu kompleks biurowy Inifinity jest projektem realizowanym przez Avestus Real Estate we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties. Wrocławski biurowiec jest pierwszą inwestycją tej południowoafrykańskiej firmy w Europie. Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych. Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Biurowiec Infinity, oprócz wyjątkowej i bardzo charakterystycznej architektury, będzie mógł poszczycić się również najnowszymi technologiami. Rozwiązania bezdotykowe oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewnią bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom.

W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. Na dachu biurowca powstaną przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AD Studio, a jego generalnym wykonawcą jest Eiffage Polska Budownictwo. Za komercjalizację odpowiedzialna jest firma doradcza JLL. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na I kw. 2023 r.