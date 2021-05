Wrocławski Hotel Grand przejdzie przebudowę i zamieni się w Mövenpick

Funkcjonujący dotychczas jako Hotel Grand. Historyczny obiekt przejdzie rebranding i rozbudowę, aby przyjąć gości już na początku 2023 roku.

Accor rozbudowuje w Polsce portfolio marki Mövenpick o czwarty już obiekt. Grupa podpisała z inwestorem Rafin sp. z o.o. umowę franczyzy na 180-pokojowy Hotel Mövenpick Wrocław, funkcjonujący dotychczas jako Hotel Grand.

Za projekt rozbudowy Hotelu Grand odpowiada wrocławska pracownia Greg Architekci.

Mövenpick Wrocław powstanie w ramach rozbudowy historycznego Hotelu Grand, położonego przy ul. Piłsudskiego. To miejsce pełne tradycyjnego piękna, działające przed wojną jako Hotel du Nord i uznawane za jedno z najbardziej eleganckich obiektów we Wrocławiu, a dziś znane każdemu miłośnikowi stolicy Dolnego Śląska.

Hotel zaoferuje 180 przestronnych, luksusowych pokoi, restaurację, bar i sale konferencyjne. Obiekt będzie również wyposażony w centrum fitness, SPA, a także podziemny parking.

To czwarty, po Mövenpick Kołobrzeg, Zakopane i Poznań, obiekt szwajcarskiej, pięciogwiazdkowej marki z portfolio Accor, zaplanowany w Polsce. Będzie to również drugi hotel Accor w historycznym budynku, obok powstającego Mövenpick Zakopane.

- Jest to nasza czwarta umowa podpisana w Polsce na hotel Mövenpick, co jest dowodem na to, że marka cieszy się renomą i zaufaniem wśród inwestorów. Jesteśmy pewni, że Mövenpick Wrocław, jako architektoniczna wizytówka miasta, zaoferuje Gościom zupełnie nową jakość wypoczynku w segmencie premium. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z faktu, że tak doświadczony właściciel hoteli we Wrocławiu, jakim jest spółka Rafin, wybrał właśnie sieć Accor do współpracy przy tym znaczącym projekcie. – podkreśla Jacek Stasikowski, Dyrektor ds. rozwoju sieci Accor.

Inwestorem jest spółka Rafin, doświadczona w zarządzaniu hotelami i rewitalizacją zabytkowych obiektów historycznych, będąca właścicielem czterech obiektów hotelowych zlokalizowanych we Wrocławiu. Za projekt rozbudowy Hotelu Grand odpowiada wrocławska pracownia Greg Architekci.

- Wrocławski Hotel Grand, to obiekt ważny dla miasta, dlatego zależało nam na współpracy z marką, która z jednej strony będzie podkreślać architektoniczną wartość i historyczne dziedzictwo „Hotelu Grand”, a z drugiej – wprowadzi gości w świat nowoczesnego luksusu i wyjątkowych doświadczeń z pobytu w hotelu. Mövenpick doskonale odpowiada na te potrzeby i jednocześnie staje się częścią wieloletniego projektu tak znaczącej dla wrocławian historycznej rewitalizacji okolic nowego Dworca Głównego. Jesteśmy dumni, że wspólnie tworzymy nową wizytówkę stolicy Dolnego Śląska, która witać będzie wszystkich turystów odwiedzających Wrocław – podkreśla Paweł Rojek, Prezes Zarządu spółki RAFIN.