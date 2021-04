Wrocławski kompleks stawia na technologię

Zajezdnia Wrocław zaoferowała swoim użytkownikom dostęp do wielofunkcyjnej aplikacji pomagającej w sposób bezdotykowy otwierać szlabany, bramy, drzwi i przywoływać windy.

Rozległe zjawisko cyfryzacji obejmuje niemal wszystkie branże, łącznie z branżą nieruchomości. Infrastruktura elektroniczna wprowadzana jest na szeroką skalę nie tylko w nieruchomościach komercyjnych, ale także mieszkalnych. Standardem staje się sterowanie wyposażeniem mieszkania – oświetleniem, sprzętem elektronicznym, roletami lub grzejnikami – przy pomocy smartfona.

Co więcej, nowoczesne rozwiązania technologiczne coraz częściej pojawiają się poza mieszkaniami. Dzięki wielofunkcyjnym aplikacjom można bezdotykowo otwierać szlabany i bramy, drzwi wejściowe do budynku i do pomieszczeń wspólnych w środku oraz przywołać windę. Można nawet oddać miejsce parkingowe sąsiadowi do korzystania na pewien czas np. podczas wyjazdu na wakacje.

Zdalne sterowanie Zajezdnią Wrocław

Cyfryzacja branży nieruchomości będzie się pogłębiać. Jak wynika z raportu „2020 Commercial Real Estate Outlook” autorstwa Deloitte, 42 proc. jej przedstawicieli zapowiada wzrost nakładów na inwestycje technologiczne, a 5 proc. zakłada ich znaczny wzrost. Wprawdzie te prognozy dotyczą sektora komercyjnego, ale wyniki badań można przełożyć na sektor mieszkaniowy, w którym cyfryzacja będzie odgrywać coraz bardziej istotną rolę. Świadczą o tym działania zmierzające do umożliwienia mieszkańcom bezdotykowej obsługi budynków.

Przykładem jest wprowadzenie aplikacji Blue Bolt do Zajezdni Wrocław przez dewelopera Bouygues Immobilier Polska. Przyszli mieszkańcy tego budynku będą mogli przy pomocy smartfona otworzyć szlaban, bramę garażową, drzwi wejściowe do budynku i zamówić windę. Wyeliminuje to konieczność pamiętania kodów, używania kart oraz pozwoli uniknąć dotykania powierzchni wspólnych. – Dzięki wyeliminowaniu konieczności używania plastikowych kart i pilotów wprowadzone przez nas rozwiązanie ma także wymiar ekologiczny, który jest dla nas niezwykle istotny – mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. – Konsekwentnie wprowadzamy nowe technologie do projektów i na pewno będziemy po nie sięgać coraz częściej. Dążymy do tego, aby budynki mieszkalne były jak najbardziej nowoczesne, przyjazne i bezpieczne w użytkowaniu – zapowiada.

Dzięki Blue Bolt mieszkańcy Zajezdni Wrocław będą mogli posługiwać się nadawaniem dostępów, w tym dostępów czasowych. – Łatwiej zatem zachować kontrolę nad tym, kto i kiedy ma dostęp do budynku – wyjaśnia Cezary Grabowski. Aplikacja to ukłon również w stronę inwestorów, którzy kupili dużą część mieszkań w Zajezdni Wrocław. – Nadanie uprawnień jednorazowych, czasowych, dla osób, które wynajmują mieszkania, można w bardzo prosty sposób wykonać z dowolnego miejsca na Ziemi – mówi Cezary Grabowski.