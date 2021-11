Wrocławski pałac Hatzfeldów zostanie zrewitalizowany. Za projekt odpowiada pracownia GREG Architekci

Spółka Rafin wygrała przetarg na zabytkowy Pałac Hatzfeldów we Wrocławiu. W obiekcie ma powstać hotel.

REKLAMA

Pałac Hatzfeldów to kolejny wrocławski obiekt w portfelu spółki Rafin.

Inwestor w odbudowanym obiekcie zaimplementuje zupełnie nową funkcję hotelową.

Projekt odbudowy opracował architekt Grzegorz Górka z renomowanej wrocławskiej pracowni GREG Architekci, który jest głównym projektantem Hotelu Grand, należącego do inwestora.

Obecnie pozostałość siedziby książęcej rodziny Hatzfeldtów, zaadaptowana po

zniszczeniach z czasu II wojny światowej przez Edmunda Małachowicza na siedzibę galerii Awangarda, wymaga rekonstrukcji i przywrócenia jej blasku z czasów historycznej świetności. Rafin Sp. z o.o. ze szczególnym pietyzmem i troską o historię tego zabytku odtworzy historyczny Pałac.

- Naszym celem jest odbudowa Pałacu Hatzweldów przy zachowaniu kluczowych parametrów pierwowzoru pozwalających na zaimplementowanie w obiekcie funkcji hotelowej. Rewitalizacja Pałacu Hatzfeldów, unikalna ze względu na jego wartość historyczną, architekturę oraz lokalizację wymaga szczególnego, nacechowanego pietyzmem podejścia - podkreśla Paweł Rojek, prezes spółki Rafin.

- W najbliższym otoczeniu wrocławskiego Rynku, na trakcie do placu Dominikańskiego powinien powstać obiekt odpowiadający unikalności tego miejsca, a także będący kontynuacją zabudowy zabytkowego budynku urzędu miejskiego – dodaje Paweł Rojek.

Inwestor w odbudowanym obiekcie zaimplementuje zupełnie nową funkcję hotelową. Spółka Rafin posiada bogate doświadczenie w rewitalizacji zabytkowych obiektów. Wszelkie prace nad rekonstrukcją Pałacu prowadzane będą pod nadzorem i przy pełnej współpracy z konserwatorem zabytków podobnie jak wszystkie prace na poprzednich obiektach inwestora np. aktualnie rewitalizowanym Hotelu Grand naprzeciw Dworca Głównego PKP. Projekt

odbudowy opracował architekt Grzegorz Górka z renomowanej wrocławskiej pracowni GREG Architekci, który jest głównym projektantem wspomnianego Hotelu Grand, należącego do inwestora.

Rozpoczęcie odbudowy Pałacu Hatzfeldów zaplanowane zostało za ok. dwa lata na przełomie 2023/24 roku (zaraz po zakończeniu aktualnej odbudowy historycznego Hotelu Grand), a jej ukończenie planowane jest na 2026 rok. Nowy obiekt posiadać będzie ok. 150 pokoi, a jego wnętrza architekturą nawiązywać będą do historycznych oryginałów. Spółka Rafin planuje kontynuacje i rozszerzenie konsultacji z konserwatorem zabytków, organizacjami społecznymi, związkami architektów, a także z mieszkańcami miasta, celem wybrania jednej z dwóch możliwych do realizacji koncepcji obiektu, w których zawarte będą wysublimowane historyczne detale tego miejsca.