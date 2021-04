Wrocławskie liceum z "oddychającym" Mickiewiczem na ścianie

Z okazji 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu powstał pochłaniający smog mural przedstawiający Adama Mickiewicza na tle Wrocławia.

Na mapie Wrocławia pojawił się kolejny mural. Tym razem przedstawia wizerunek Adama Mickiewicza, czyli patrona III LO we Wrocławiu.

Projekt sfinansowały Dom Development oraz Dom Construction.

Trójka – potocznie nazywana przez swoich uczniów i absolwentów, to druga szkoła, która powstała na terenie Wrocławia tuż po wojnie. Choć początkowo jej budynek znajdował się w innej części miasta, od ponad 60 lat zlokalizowana jest przy ulicy Składowej. To właśnie tam powstał kolorowy mural upamiętniający 75-lecie szkoły.

Prace nad zagospodarowaniem ściany znajdującej się na boisku placówki rozpoczęły się wraz z końcem marca. Realizację projektu sfinansował Dom Development, czyli inwestor oraz Dom Construction. Na ten cel przeznaczono 20 tys. złotych.

- Gdy dowiedzieliśmy się, że liceum sąsiadujące z naszym budynkiem będzie w tym roku obchodzić 75-lecie istnienia, zaoferowaliśmy swoją pomoc w sfinansowaniu muralu. Współpraca z podmiotami znajdującymi się w okolicy naszych inwestycji jest dla nas kluczowa – chcemy, aby nasze działania miały pozytywny wpływ na otoczenie, w którym się znajdują – mówi Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.

Pomysł na realizację muralu powstał kilka lat temu. Jak podkreśla dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza – Tomasz Cygal, nie spodziewano się, że zostanie on tak szybko zrealizowany.

- Wydawało nam się, że będzie to koncepcja, która zostanie tylko w sferze marzeń, ale nadchodzący jubileusz stał się pretekstem do jej realizacji. Dzięki wsparciu firm Dom Development i Dom Construction oraz zgodzie kierownictwa stacji sanitarno-epidemiologicznej na wykorzystanie ściany będącej fasadą ich budynku, „Trójkowy” mural, który wydawał się być nierealnym marzeniem, staje się faktem – komentuje.

Do przedsięwzięcia włączył się Samorząd Uczniowski, który zorganizował konkurs na projekt muralu skierowany do uczniów i wychowanków szkoły. Zwycięska praca Macieja Konopki, absolwenta klasy architektonicznej, przedstawia historię liceum na tle miasta. Postać Mickiewicza – patrona placówki znajduje się na pierwszym planie, natomiast w tło wkomponowano symbole Wrocławia oraz dwa budynki, w których na przestrzeni lat mieściła się wrocławska Trójka.

Oddychający mural

Rozmiar ściennego obrazu sięga 100 metrów kwadratowych, a do jego realizacji użyto specjalistycznych farb pochłaniających smog. Co ciekawe jeden metr kwadratowy ściany pomalowanej farbą pochłania taką samą ilość smogu co jedno drzewo.

- Ekologiczne podejście do życia jest ważne i konieczne, aby móc właściwie wychowywać kolejne pokolenia uczniów. Dlatego zastosowanie tego rozwiązania jest dla nas niezwykle cenne – dodaje dyrektor liceum, Tomasz Cygal.