Wrocławskie osiedle z coworkingiem i domkami dla owadów

Coworking, ścieżka aktywności w formie toru przeszkód, zielony dach i domki dla owadów powstają w ramach realizowanego we Wrocławiu Osiedla Komedy.

REKLAMA

W jednym z nowych budynków inwestor zaplanował wspólną przestrzeń dla mieszkańców całego Osiedla Komedy - z wielofunkcyjną salą, miejscami coworkingowymi do pracy, toaletą i aneksem kuchennym.

W ramach inwestycji powstają także zielone tereny rekreacyjne, w tym ścieżka aktywności w formie toru przeszkód.

Na osiedlu ustawione zostaną domki dla owadów, a budynki wyposażone będą w zielony dach.

Inwestycja Dom Development powstaje u zbiegu ul. Artemskiej z ul. Drabika na wrocławskim Jagodnie. Całe osiedle tworzyć będzie sześć 4- i 5-piętrowych budynków mieszkalnych wraz z lokalami usługowymi. Pierwszy etap został już ukończony i przekazany klientom. Z początkiem przyszłego roku zakończone zostaną prace w drugim etapie. Aktualnie trwa budowa trzeciego etapu, a inwestor rozpoczyna właśnie sprzedaż lokali etapu czwartego.

Łącznie, w dwóch nowych budynkach, dostępnych będzie 128 mieszkań o powierzchni od 33 do 90 m² oraz trzy lokale usługowe, a także 134 miejsca w garażu podziemnym. Mieszkania na parterze posiadać będą ogródki z tarasem, natomiast te zlokalizowane na piętrach loggie lub balkony.

Wspólna przestrzeń do pracy i wypoczynku

Dodatkowo, w jednym z nowych budynków inwestor zaplanował wspólną przestrzeń dla mieszkańców całego Osiedla Komedy - z wielofunkcyjną salą, miejscami coworkingowymi do pracy, toaletą i aneksem kuchennym.

- Jagodno jest dzielnicą chętnie wybieraną przez mieszkańców Wrocławia. Zależy nam, by nasi klienci znaleźli tutaj nie tylko najlepszą przestrzeń do życia i wypoczynku, ale także do budowania wzajemnych relacji, czy do pracy, która w dzisiejszych czasach często wykonywana jest zdalnie. Dlatego zaplanowaliśmy stworzenie wspólnej przestrzeni, która służyć będzie mieszkańcom całego osiedla – mówi Marek Szmidt, dyrektor sprzedaży Dom Development Wrocław.

Zielone rozwiązania: rekreacja i czystsze powietrze

Inwestycja Dom Development to także tereny rekreacyjne, w tym zielony dziedziniec oraz plac zabaw dla najmłodszych z wyjątkową ścieżką aktywności w formie toru przeszkód. Jego kolejne etapy powstają wraz z rozbudową osiedla, a każdy z nich ma własny motyw przewodni – równowaga, zwinność, odwaga, precyzja oraz orientacja w terenie.

W ramach czwartego etapu inwestor zaplanował również ekologiczne rozwiązania. – Jesteśmy odpowiedzialnym deweloperem, dla którego ważny jest zarówno komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, jak i także szeroko pojęty zrównoważony rozwój. Wiemy, jak ważna dla przyszłości naszej planety jest bioróżnorodność, więc chcemy dołożyć swoją cegiełkę dla jej zachowania – stąd pomysł ustawienia domków dla owadów oraz starannie zaprojektowanej roślinności w przestrzeni osiedla. W trosce o miejski ekosystem nasze budynki będą wyposażone w zielony dach. Takie rozwiązanie wpływa na poprawę lokalnego klimatu, i prowadzi do tego, że oddychamy czystszym powietrzem – dodaje Iwona Kołodziejczyk, prezes Dom Development Wrocław.