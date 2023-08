Współautorką głównej budowli na festiwalu Burning Man jest projektantka z Krakowa

Główną budowlę tegorocznego festiwalu Burning Man współtworzyła projektantka z Krakowa, Ela Madej.

Już 27 sierpnia w Stanach Zjednoczonych rusza kolejna edycja kultowego festiwalu Burning Man.

Projekt głównego pawilonu Temple of the Heart współtworzyła polska projektantka Ela Madej.

Konstrukcja wzorowana była na odwróconym pustynnym kwiecie.

Nie zabrakło także odwołań do polskiej tradycji w postaci koronkowych wzorów.

Odbywający się w Nevadzie festiwal Burning Man to wydarzenie legendarne i sławne na cały świat. Od 1986 roku tłumy zjeżdżają się na pustynię Black Rock, aby wspólnie odkrywać sztukę, medytować i oddawać się refleksjom. Festiwal trwa osiem dni, a jego zwieńczeniem jest artystyczne katharsis: rytualne palenie głównej konstrukcji festiwalu, tzw. Świątyni.

Co roku powstaje nowa konstrukcja. Tegoroczna została stworzona przez polską projektantkę Elę Madej oraz amerykańskiego architekta Reeda Finlaya. Zaprojektowanie głównego obiektu festiwalu Burning Man to nie lada zaszczyt, gdyż twórcy, którym powierzane jest to zadanie są wybierani przez organizatorów z grona wielu chętnych.

Temple of the Heart była wzorowana na odwróconym pustynnym kwiecie. Na konstrukcję świątyni składają się trzy elementy: Rose Altar (Różany Ołtarz - tłum. red.), Heart Chamber (Komnata Serca)oraz Ring of Offerings (Krąg ofiarny).

Ołtarz tworzą setki kwiatów wykonanych przez rzemieślników należących do społeczności Black Rock City. Zachwycać będzie szczególnie w nocy, po podświetleniu. Głównym miejscem do spotkań, wspólnej medytacji i śpiewów będzie komnata Heart Chamber. Z kolei zewnętrzny Ring of Offerings przeznaczony jest do spacerów, towarzyszących im refleksji i poznawania nawzajem uczestników wydarzenia.

Brałam udział w Burning Man już 11 razy. Co roku wraca do Świątyni. To bezwyznaniowa przestrzeń do świętowania, refleksji, a także - przede wszystkim - przepracowania żałoby. Nikt Cię nie osądza, nie obwinia, nie próbuje zawstydzić. Dla mnie to najbardziej wyjątkowy budynek na playa - mówiła Ela Madej na swoim Instagramie.

Rose Altar (Różany Ołtarz) w Temple of the Heart, fot. Temple of theHeart - (C) Ela Madej and Reed Finlay

Jako młoda mama zastanawiałam się, co by się stało gdyby Świątynia była bardziej macierzyńska, bardziej kochająca. Czy wówczas ułatwiałaby nawiązanie kontaktu z miłością własną? Dla mnie miłość oznacza dom. Jestem z Polski dlatego będziemy używać tradycyjnych wschodnioeuroejskich koronkowych wzorów. Są kobiece i, mam nadzieję, znane wielu osobom - tłumaczyła.

Przy tworzeniu konstrukcji nie obyło się bez pewnych problemów last minute, o czym również na Instagramie informowała projektantka. Spowodowało to drobne zmiany w konstrukcji samej budowli, podyktowane krótkim czasem konstrukcji (2,5 tygodnia) i budżetem. Trzy dni temu Ela Madej zaprezentowała w mediach społecznościowych wizualizację Temple of the Heart po niewielkich zmianach: