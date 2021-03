Współczesne biuro jest naszpikowane nowoczesnymi technologiami

Zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół i naszpikowane nowoczesnymi technologiami - takie powinny być nowoczesne biurowce. Według ekspertów CBRE jakość biura nabierać będzie na znaczeniu, a technologia staje się ważnym kryterium jakości nowoczesnych biurowców.

Budowa biurowca to koszt od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Większość środków, bo ponad połowę pochłania sama budowa, a 20-30% to wyposażenie. Na technologię przeznacza się od 6 do 12% całościowego budżetu, ale wydatki w tej kategorii będą rosnąć – wynika z przygotowanego przez CBRE „Global Cost Report”. Eksperci wskazują, że technologia to ważne kryterium jakości nowoczesnych biurowców, których w sumie jest ponad 20. Wszystkie zostały opisane w przewodniku „Modern Office Standards Poland 2020”.

- Oprócz kosztów samej budowy, wyposażenia i technologii do procesu powstania biurowca doliczany jest również budżet za relokację oraz projekty architektoniczne i inżynieryjne. Oczywiście najbardziej kosztochłonna jest sama budowa, ale zarówno wyposażenie, jak i technologia mają ogromne znaczenie z punktu widzenia końcowej jakości budynku – mówi Krzysztof Koziar, szef działu doradztwa budowlanego w CBRE.

Jakość biura nabiera na znaczeniu

Z badania przeprowadzonego przez Grafton Recruitment oraz CBRE wynika, że na home office pracownikom najbardziej brakuje m.in. odpowiedniego sprzętu czy warunków do pracy w postaci np. dobrego oświetlenia. Te wszystkie elementy wpływają na ergonomię pracy i są ważnym elementem składającym się na jakość budynku biurowego.

Zgodnie z przewodnikiem „Modern Office Standards Poland 2020”, stworzonym przez CBRE oraz Rolfe Judd Architecture, istnieje ponad 20 kryteriów, które powinny być uwzględnione w projekcie budynku biurowego. Liczy się dbałość o każdy szczegół, m.in. lobby, które tworzy pierwsze wrażenie dla gości, części wspólne, parking czy windy. Ogromne znaczenie ma również wykorzystana technologia, poczynając od oświetlenia, systemów zarządzania budynkiem, a na zdalnej rezerwacji sal konferencyjnych kończąc. Dbałość o każdy element pozwala stworzyć biuro, które spełnia najważniejszą funkcję, czyli jest optymalne dla użytkowników.

Nacisk na technologię w biurze

Z „Global Cost Report” stworzonego przez CBRE wynika, że na rozwiązania technologiczne przeznacza się od 6 do 12% całościowego budżetu powstania biurowca. Obejmuje to instalacje IT, okablowanie, systemy bezpieczeństwa, komputery, laptopy, monitory czy telefony stacjonarne. Dodatkowo, widoczny jest wzrost liczby elementów, które składają się na tzw. „inteligentny budynek”. Chodzi o wszystkie systemy, które ułatwiają użytkownikom korzystanie z danego biura. Oprócz technologii, największą kategorią wydatków jest sama budowa, która pochłania od 50 do 70% kosztów. Natomiast wyposażenie, takie jak meble, oznakowanie czy branding to od 20 do nawet 30% budżetu.

- Pracownicy potrzebują przestrzeni przystosowanej do wspólnej pracy i wyposażonej w rozwiązania technologiczne, których brakuje nam na home office. Dlatego inwestycje firm w nowoczesne technologie są niezbędne i będą rosnąć. Odpowiedniej klasy powierzchnia biurowa oraz przestrzeń w, której pracujemy jest w dzisiejszej rzeczywistości jeszcze istotniejsza – podsumowuje Radosław Pawlak, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE.