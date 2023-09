Współpraca Porsche i mode:lina. Co zaprojektowali architekci z Poznania?

Samochody sportowe Porsche, Wyspa Słodowa we Wrocławiu i gdyńska dzielnica Kamienna Góra - co łączy te trzy rzeczy? Pawilony zaprojektowane przez mode:lina z okazji 75-lecia sportowych samochodów słynnej marki.

Z okazji 75-lecia samochodów sportowych Porsche powstały specjalne strefy-pawilonu, do projektu architektury których zaproszono ekspertów od nietypowych przestrzeni, czyli zespół projektantów mode:lina™.

Wyjściem do stworzenia projektu wnętrza były samochody Porsche i kolory ich lakierów.

Elewacja wrocławskiego pawilonu została zainspirowana współczesnym charakterem Wyspy Słodowej i sąsiedztwem Concordia Design.

Pawilon w Gdyni nawiązuje do marynistycznego motywu żagla i charakterystycznej architektury dzielnicy Kamienna Góra.

Na 75-lecie sportowych samochodów Porsche marka zdecydowała się zaprosić do swojego świata nie tylko miłośników motoryzacji i posiadaczy samochodów Porsche, ale także nowych, młodych duchem, łaknących wrażeń i ceniących piękno odbiorców. W tym celu powstały specjalne strefy, które pojawiły się najpierw we Wrocławiu, na Wyspie Słodowej tuż obok Concordia Design, a następnie w Gdyni, na Plaży Miejskiej. Za całokształtem stoi VMR - topowa agencja Experiential Marketingowa specjalizująca się szczególnie w działaniach dla branży motoryzacyjnej. Do projektu architektury zaproszono ekspertów od nietypowych przestrzeni, czyli zespół projektantów mode:lina™.

Projekt Pawilony Porsche, proj. architektury mode:lina, fot. Patryk Lewiński, Lukas Nazdraczew

Motoryzacja, kolor i lokalne inspiracje

Nawiązując do hasła towarzyszącego obchodom 75-lecia sportowych samochodów Porsche – „Marzymy pełnią barw”, to właśnie kolory, a zwłaszcza odcienie słynnych lakierów Porsche stały się punktem wyjścia do stworzenia projektu wnętrza. Geometryczne kształty, metaliczne, lustrzane i stalowe elementy we wnętrzu nawiązują do dynamiki Porsche i technologicznego kunsztu marki.

Projektanci zadbali o zaskakujące i efektowne detale, które są zarówno bardzo “instagramowe”, jak i intrygujące haptycznie np. ściana i sufit wykończone setkami małych, refleksyjnych, ruchomych blaszek.

Elewacja wrocławskiego pawilonu została zainspirowana współczesnym charakterem Wyspy Słodowej i sąsiedztwem Concordia Design, co widoczne jest w metalowych i szklanych elementach elewacji wpisujących się w zieleń Wyspy. Jako zaskakujący element wykończenia fasady projektanci wykorzystali typowe budowlane stemple, które nadały modernistyczny rytm elewacji.

Z kolei pawilon w Gdyni nawiązuje do marynistycznego motywu żagla, a także do charakterystycznej architektury dzielnicy Kamienna Góra, z surową, jasną, transparentną elewacją. Geometria skośnych linii koresponduje z linią morskich fal i budynków spod znaku gdyńskiego modernizmu.

Od samego początku projektowi towarzyszyło założenie, że Pawilon Porsche będzie podróżował z miasta do miasta, dlatego całe założenie powstało w oparciu o standardowe ramy kontenerowe. W tym celu udało się ponownie wykorzystać kontenery użyte w ramach innej realizacji. To podejście przyniosło nie tylko oszczędności budżetowe, ale również pozwoliło podkreślić istotę i konieczność myślenia o zrównoważonym podejściu w dzisiejszej architekturze.

Architekci zadbali też o zaskakujące i efektowne detale, dające ciekawe haptyczne wrażenia. Na przykład ściana i sufit wykończone zostały setkami małych, ruchomych blaszek, odbijających światło. Przestrzenie Stref Porsche mimo swojej odważnej formy stanowiły świetne tło dla prezentowanych w nich prac artystów, zapraszając do świata, w którym marzenia stają się rzeczywistością, a rzeczywistość jest pełna intrygujących barw i pomysłów.