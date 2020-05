Wszystko o termomodernizacji

Nadejście niskich temperatur coraz rzadziej zwiastuje w Polsce prawdziwe mrozy i grube warstwy śniegu, za to nierozerwalnie wiąże się z występowaniem smogu. Inwestując w nowy dom, budynek biurowy, hotel, szkołę czy inny obiekt warto o tym pamiętać i zadbać o takie urządzenia grzewcze i wentylacyjne, które pomogą nam z jednej strony jak najmniej wydawać na ogrzewanie budynku, a z drugiej strony zniwelują szkodliwy wpływ obiektu na środowisko.

W ostatnich latach polskie miasta co roku pojawiają się w niechlubnym rankingu najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie, a zdarza się nawet, że plasują się w ścisłej czołówce. Smog wyraźnie przyczynia się do pogorszenia stanu naszego zdrowia, szkodząc nie tylko naszym płucom, ale też układowi krążeniowemu i nerwowemu, sprzyjając też rozwojowi niektórych nowotworów. Dlatego najlepsze są takie rozwiązania, które zablokują dopływ zanieczyszczonego powietrza do wnętrza budynku, a jednocześnie zapewnią komfort odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza. Nie sztuką jest zbudować szczelny obiekt, utrzymujący temperaturę niczym termos, w którym intensywne wietrzenie okazuje się absolutnie niezbędne.

Zdecydowanie bardziej efektywne jest inne rozwiązanie: rekuperacja, czyli wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Wymienia ona zużyte, nasycone dwutlenkiem węgla powietrze na czyste i świeże. Odzyskuje przy tym część zgromadzonego już ciepła z powietrza wyciąganego z pomieszczeń, ogrzewając nim to świeże, nawiewane. Jak to działa? Rekuperator wytwarza ruch powietrza i go kontroluje. Nawiewane powietrze jest filtrowane. Nie ma więc w nim kurzu, zanieczyszczeń i pyłów, a poziom CO2 jest niski. Ten proces pozwala więc zawsze cieszyć się zdrowym powietrzem bez strat energetycznych i umożliwia duże oszczędności na ogrzewaniu. Do każdego z pomieszczeń powietrze jest dostarczane w odpowiedniej ilości. Przy okazji urządzenie wyłapuje muchy, komary oraz inne insekty.



Zdrowa konieczność

Nie dość, że zakup wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła szybko zwraca się w domowym budżecie, to jeszcze jest finansowany z rządowego programu „Czyste powietrze” także w przypadku nowych budynków. Warunkiem jest, by urządzenia spełniały warunki techniczne, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. Nowe przepisy właściwie wręcz wymuszają zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Bez niej nie da się zrealizować określonych w nich wymagań co do wartości energii pierwotnej.

By uzyskać dofinansowanie, należy złożyć elektronicznie wniosek oraz dostarczyć szereg różnych dokumentów, w tym między innymi decyzję o pozwoleniu na wykonywanie robót budowlanych na danym terenie lub zgłoszenie zamiaru ich wykonania. Na realizację przedsięwzięcia mamy dwa lata od momentu podpisania umowy.



Wszechstronność jest najskuteczniejsza

Najkorzystniejsze jest kompleksowe zadbanie o komfort odpowiedniej jakości i wilgotności powietrza o najlepszej dla zdrowia temperaturze. Można to osiągnąć przez połączenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z właściwym usytuowaniem budynku wedle stron świata oraz odpowiednią termoizolacją. Takie rozwiązanie gwarantuje np. standard Multi Comfort Saint-Gobain – program, w którym normy są jeszcze bardziej wyśrubowane niż w zmieniających się przepisach określających wymagania dla polskiego budownictwa. Dzięki temu budynki stworzone w standardzie Multi Comfort Saint Gobain zużywają do ogrzewania mniej niż 15 kWh/mkw rok. Bardzo wygodne dla inwestora jest, że specjaliści czuwają nad każdym etapem budowy. Rekomendują jakie materiały wykorzystać, dbają o stworzenie projektu architektonicznego, weryfikują czy gotowy obiekt spełnia wszystkie kryteria i czy może uzyskać certyfikat standardu Multi Comfort Saint-Gobain. W efekcie powstaje budynek, w którym nie tylko można oddychać pełną piersią, ale też cieszyć się komfortem akustycznym, termicznym, temperatury oraz znaczącymi oszczędnościami w zużyciu energii.