Wszystko pod ręką w Krakowie. Projekt Medusa Group zgodny z ideą 15-minutowego miasta

Jeszcze przed pandemią popularność zdobywała idea miast 15-minutowych, a pandemia tylko przysłużyła się modzie na kwartały wielofunkcyjne. Samowystarczalne osiedla ze sklepami, punktami usługowymi, żłobkami i przedszkolami oraz miejscami do spędzania wolnego czasu zdają się być przyszłością miast na świecie. Takie osiedle powstaje w Krakowie, a zaprojektowała je Medusa Group.

Ponownie odżywa idea tzw. 15-minutowego miasta sformułowana przez prof. Carlosa Moreno na Uniwersytecie Paryskim. Odkurzona powróciła do łask jako objawienie starej prawdy, że ludzie najlepiej czują się tam, gdzie wszystkie podstawowe funkcje mają w zasięgu trwającego zaledwie kwadransa spaceru.

Zgodnie z tą prostą zasadą zaprojektowana została dzielnica Mieszkaj w Mieście, której gospodarzem jest Henniger Investment S.A a autorem projektu Medusa Group. Funkcjonuje ona zgodnie z podstawowymi zasadami urbanistycznego kształtowania miasta, w oparciu o zdrowy rozsądek, ludzką skalę i wielofunkcyjność.

Architekci postawili człowieka w centrum tego, co zwykło być określane jako inwestycja deweloperska. Podobnie jak inwestor, projektanci nie podeszli do projektu jak do zabudowy osiedla, ale kształtowania fragmentu miasta. Z żyjącymi ulicami, sklepami i usługami w parterach budynków, z placami zabaw, przestronnymi terenami zielonymi, infrastrukturą, nawet z miejskim klubem, który w zależności od potrzeby pełni zmienne funkcje.

- Dziś, ze względu na nowe potrzeby mieszkańców, dzielnica jest czymś pomiędzy home office a biurem, ale bywa również bawialnią, kawiarnią, czy świetlicą. To także przestrzeń dla seniorów, którzy od zawsze są najlepszym wsparciem młodzieży, a którzy nie powinni zamykać się w swoich mieszkaniach, lecz współtworzyć wielopokoleniową nową dzielnicę starych Bronowic - mówi Przemo Łukasik, architekt ze studia Medusa Group.

- Budowa dzielnicy to dla prywatnego inwestora duże wyzwanie, bo budynki, które będziemy stawiać w ostatnim etapie, będą sąsiadowały z tymi z pierwszych etapów liczącymi blisko dziesięć lat. Jeśli źle się zestarzeją, nie będzie można powiedzieć, że to nie my budowaliśmy. Dlatego w tym projekcie jakość i funkcjonalność, podobnie jak na osiedlach skandynawskich, jest na pierwszym miejscu - podkreśla Szymon Domagała, szef firmy Henniger Investment S.A.

Deweloper i architekci nawiązali do najlepszych tradycji urbanistycznych. Inwestor zaczął od budowy dróg, a więc tego, co zazwyczaj robi się na końcu, a w skrajnych przypadkach wcale. Teraz stawia budynki, ale nie zapomina, że równie ważne są relacje międzyludzkie.

- Całe osiedle jest przechodnie. Jednym z kluczowych założeń projektu stało się dla nas niewygradzanie go z przestrzeni miasta. W zamian przywracamy otwarte, półprywatne dziedzińce, znane nam wszystkim jako podwórka sąsiedzkie - opowiada Przemo Łukasik. - Inwestor jest w tym miejscu dobrym gospodarzem. Pierwszą rzeczą, na którą zwracał uwagę przy projekcie, było połączenie głównych arterii ul. Radzikowskiego z ul. Armii Krajowej - zrobiliśmy to po to, żeby budować miasto we właściwej, urbanistycznej kolejności.