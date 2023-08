WXCA projektują na warszawskiej Pradze. Tu historyczna tkanka spotka się z nowym budownictwem

W samym sercu warszawskiej Pragi Północ powstanie inwestycja Konopacka. Projekt prowadzony przez Profit Development połączy zabytkową oficynę z nowym budownictwem.

REKLAMA

Przy ul. Konopackiej 12 w Warszawie powstanie nowa inwestycja mieszkaniowa Profit Development.

Koncepcja połączy zabytkową część budynku z nową, współczesną formą, która domknie pierzeję ulicy.

Za projekt architektoniczny odpowiada uznana warszawska pracownia WXCA.

Wrocławski inwestor Profit Development rozpoczyna realizację projektu Konopacka na warszawskiej Pradze Północ. Koncepcja składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi zabytkowa oficyna, odtworzona według wytycznych konserwatora zabytków. Zostaną zachowane pierwotne elementy budynków, drewniana klatka schodowa, oznaczenia mieszkań i kolorystyka. W tej części budynku powstanie 30 1- i 2-pokojowych mieszkań o powierzchni od 29 do 49 mkw.

Każdy element projektu jest zaprojektowany tak, aby jak najlepiej odtworzyć jego dawny charakter. Wysokość mieszkań wyniesie tu do 3,39 m, a elewacja wykończona zostanie tynkiem renowacyjnym.

Druga część to nowy budynek, który będzie stanowić wspólną bryłę ze starą kamienicą. Powstanie tu 119 mieszkań o powierzchni od 29 do 59 mkw., z balkonami i tarasami. Do dyspozycji mieszkańców pozostaną komórki lokatorskie, rowerownia, stacja naprawy rowerów i pralnia. Budynek zostanie wyposażony w monitoring.

Koncepcja inwestycji bez wątpienia jest unikalna. Połączenie starej, zabytkowej części budynku ze współczesną formą to coś nowego na mapie warszawskiej Pragi-Północ. Mieszkania projektowane były z myślą o osobach żyjących nowocześnie, młodych duchem, które kupują swoje pierwsze mieszkanie i zależy im na korzystaniu z uroków wielkomiejskiego życia. Metraże jakie proponujemy na Konopackiej są też świetną propozycją dla inwestorów jako lokata kapitału lub w opcji na wynajem – mówi Agnieszka Pachulska, dyrektorka sprzedaży warszawskiego oddziału PROFIT Development.

Jak zapowiada przedstawiciel dewelopera, w ramach kompleksu pojawi się jeszcze nowoczesna rzeźba oraz artystyczny mural. Do projektu zostaną zaproszeni młodzi artyści, którzy będą mieli okazję tworzyć z deweloperem rytm Nowej Pragi na ulicy Konopackiej.

Prace budowlane ruszą w sierpniu 2023. Planowany termin oddania do użytku to 2025 rok, fot. mat. pras.

Prace budowlane ruszą w sierpniu 2023. Planowany termin oddania do użytku to 2025 rok.