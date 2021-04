WXCA z projektem dla nastoletnich matek. Ta bryła powstanie na warszawskim Ursynowie

Pracownia WXCA przygotowała projekt pierwszego w Polsce domu dla usamodzielniających się nastoletnich matek. - Piękna przestrzeń będzie też miała wymiar resocjalizacyjny - mówią autorzy.

Na warszawskim Ursynowie powstanie pierwszy w Polsce, wyjątkowy dom dla nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci, podopiecznych fundacji „po Drugie”.

Jego projekt przygotowała pro publico bono pracownia WXCA.

Dziś fundacja będzie składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Życiorysy podopiecznych fundacji „po Drugie” zapisane są smutnymi a czasem tragicznymi wydarzeniami. Resocjalizacja w Polsce nie przewiduje możliwości pobytu młodych kobiet wraz z niemowlakami ani w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ani w zakładach poprawczych. Czasami matki są rozdzielane ze swoimi dziećmi i nie mogą się nimi opiekować.

W domu, jaki powstanie na Ursynowie, będą mogły zajmować się swoimi dziećmi. Znajdą tam godne warunki życia i potrzebne wsparcie. - Chcieliśmy stworzyć taką architekturę, która będzie zachęcać młode matki i ich dzieci do wchodzenia w interakcje z innymi mieszkańcami, ale także do wzięcia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i dbania o nią – mówi Jan Kucza-Kuczyński z WXCA, współautor projektu. - Architektura wyznacza nam tutaj nie tylko ramy do życia, ale również przejmuje funkcje społeczne. Piękna przestrzeń będzie też miała wymiar resocjalizacyjny – dodaje Agnieszka Sikora, prezeska fundacji „po Drugie”.

Zrównoważona przestrzeń

W dwukondygnacyjnym jednorodzinnym domu swoje miejsce znajdzie 6 młodych matek z dziećmi oraz ich opiekunowie. Każda nastolatka będzie miała swój prywatny pokój ze wspólną łazienką. Dużą część obiektu stanowią przestrzenie wspólne, kluczowe dla budowania więzi w grupie.

Sąsiednia zabudowa nie reprezentuje jednolitej typologii form domów i jest zróżnicowana pod względem proporcji budynków i typów geometrii dachów. – Chcieliśmy znaleźć jakiś wspólny mianownik, żeby ten dom wpisał się w różnorodne otoczenie – mówi Weronika Wilkowska z WXCA, współautorka projektu. - Dlatego postanowiliśmy swobodnie połączyć dwa typy brył, ale w nieco odmiennej interpretacji pojęcia dachu spadzistego, nie zapominając przy tym o dostosowaniu ich do planowanej wewnątrz funkcji – dodaje Jan Kucza-Kuczyński. Budynek składa się więc z zadaszonego łagodnym spadkiem skrzydła wschodniego, mieszczącego wszystkie funkcje wspólne domu (pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazynowe, kuchnię oraz pokój dzienny), zaś główne funkcje użytkowe (pokoje mieszkalne) mieszczą się w drugiej bryle krytej większym dachem spadzistym. Obie te bryły nie tworzą jednak łącznie tradycyjnego dachu dwuspadowego, tylko ułożone są w przeciwspadku.