Wybieramy najlepszą architekturę minionego roku. Ostatni dzień na zgłoszenie projektów!

Trwa XII edycja konkursu Prime Property Prize 2023. Jedną z kategorii jest Architektura, będąca nieodzownym elementem każdej inwestycji z rynku nieruchomości. Na zgłoszenia projektów czekamy jeszcze tylko do końca czerwca!

XII edycja konkurs Prime Property Prize wyłoni firmy oraz projekty, które w ostatnim roku miały największy wpływ na wydarzenia na rynku nieruchomości komercyjnych, a także osobistości, których spektakularne działania odegrały kluczową rolę w rozwoju całej branży.

Najlepsze biurowce, hotele, centra handlowe, magazyny... Wybierzemy najlepsze realizacje ostatniego roku - również pod kątem architektury.

Na zgłoszenia poprzez FORMULARZ czekamy do końca czerwca 2023 r.

Finał konkursu podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

Nagradzamy w 12 kategoriach. Wśród nich znajdzie się również sekcja Architektura. Nagroda jest przyznawana obiektom komercyjnym wnoszącym na rynek nowatorskie rozwiązania architektoniczne i projektowe, wyznaczające nowe trendy w tym zakresie, a także powstające z poszanowaniem otoczenia i tkanki miejskiej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, których proces inwestycyjny zakończył się w okresie wrzesień 2022 – wrzesień 2023.

Jak wybieramy:

Każdy z Członków Forum Ekspertów przesyła pod wskazany adres mailowy nagrody@propertynews.pl 5 propozycji nominacji w poszczególnych kategoriach, wraz z krótkim uzasadnieniem. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

Propozycje od Czytelników i zainteresowanych firm przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2023 r.

Do zgłoszenia należy dołączyć maksymalnie 4 zdjęcia oraz film, wysyłając je na adres e-mail: nagrody@propertynews.pl.

Na podstawie przesłanych propozycji Redakcja tworzy listę TOP 5 dla każdej kategorii – publikacja listy nominowanych na portalach propertynews.pl oraz propertydesign.pl do 11 lipca 2023 r.

Eksperci głosują na nominowanych w poszczególnych kategoriach – do 22 sierpnia 2023 r. Głosowanie odbywa się mailowo. Do Ekspertów zostaje wysłana pełna list nominowanych. Ekspert odsyła mailem pod wskazany adres tylko te propozycje, które jego zdaniem zasługują na wyróżnienie w poszczególnych kategoriach.

Równocześnie odbywa się głosowanie Czytelników portalu Propertynews.pl oraz Propertydesign.pl, które trwa do 22 sierpnia 2023 r.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w poszczególnych kategoriach po zliczeniu głosów Ekspertów i Czytelników portali.

Wybór zwycięzców to suma głosów (punktów) Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy głos(klik) internauty to 1 punkt.

Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Gala Prime Property Prize 2023

Wręczenie statuetek nastąpi podczas uroczystej Gali Property Forum 2023 –18 września 2023 r.

Organizatorem konkursu Prime Propery Prize jest wydawca serwisów PropertyNews.pl i PropertyDesign.pl - Grupa PTWP.