Wybitni świata architektury o tym, jak będą wyglądać polskie miasta za 30 lat

Architekci Przemo Łukasik (medusagroup), Natalia Paszkowska (WWAA), prof. Zbigniew Karaczun (SGGW), Maciej Wójcik (TDJ Estate), czy Mateusz Figaszewski (Solaris) to tylko niektórzy bohaterowie zainaugurowanego 12 sierpnia br. cyklu wywiadów poświęconych miastom przyszłości w 2050 roku, rozpoczynających szerzej zakrojony projekt badawczy Grupy Saint-Gobain oraz Towarzystwa Studiów nad Przyszłością na ten temat.

Rozmowy w ramach cyklu wywiadów rozpoczynających projekt poprowadził red. Dariusz Bugalski, były wieloletni dziennikarz radiowej Trójki, twórca podcastu K3.

Zaproszeni do rozmowy o przyszłości polskich miast w perspektywie kolejnych trzech dekad architekci, naukowcy i biznesmeni dyskutują w nich o tym w jakich przestrzeniach będziemy pracować, uczyć się i mieszkać. Poruszają również kwestie komunikacji w miastach przyszłości oraz ekologii i środowiska.

Cykl wywiadów otwiera rozmowa z Przemo Łukasikiem, architektem i współzałożycielem autorskiej pracowni architektonicznej medusagroup, której zespół zaprojektował m.in. wyrastające tuż przy katowickim Spodku wieżowce .KTW, warszawską Akademię Highschool, Halę Koszyki, czy hotel Nobu Warsaw. Za ten ostatni projekt bytomska pracownia otrzymała w czerwcu br. nagrodę architektoniczną tygodnika Polityka.

Przemo Łukasik w rozmowie z redaktorem Dariuszem Bugalskim dzieli się przemyśleniami na temat dobrostanu (ang. well-being) w miastach przyszłości.

- Wiele z naszych rozwiązań dostępnych dziś nie istniało jeszcze dekadę temu. Nasze rozwiązania zapewniają komfort pracy w biurach, życia w domach i nauki w szkołach. Wpływają na jakość życia w mieście. Dlatego o przyszłości myślimy już dziś. Przyjęliśmy globalnie długofalowy cel nadrzędny „Making the world a better home”, co w wolnym tłumaczeniu oddaje naszą ideę uczynienia świata lepszym miejscem do życia. Żeby jednak przełożyć idee na działania potrzebne są konkretne inicjatywy. Zaczynamy więc od dogłębnej analizy tego, co może przynieść przyszłość w kontekście życia w mieście inaugurując projekt „Polskie Miasta Przyszłości 2050” – mówi Michał Ciesielski Dyrektor ds. marki, komunikacji i cyfryzacji Grupy Saint-Gobain w Polsce.

Cykl wywiadów na temat miast przyszłości stanowi preludium projektu, którego kulminacyjnym elementem będzie przygotowanie raportu poświęconego polskim miastom w 2050 roku. Autor raportu – Grupa Saint-Gobain wraz z partnerem projektu – Polskim Towarzystwem Studiów nad Przyszłością skupią się w raporcie nad obszarami dotyczącymi mieszkania, nauki, pracy i spędzania wolnego czasu w polskich miastach w przyszłości. W raporcie będzie również mowa o infrastrukturze wodno-ściekowej oraz transporcie w polskich miastach za 30 lat.

- Uwagę mieszkańców miast, a często i samorządowców, zaprzątają krótkoterminowe problemy i doraźne zadania. Tymczasem wiele z nich można rozwiązać dzięki nowym rozwiązaniom technicznym, które albo już są dostępne, albo pojawią się na rynku w perspektywie najbliższych lat. Dlatego dla władz miast i inwestorów absolutnie kluczowe jest systematyczne badanie możliwych rozwiązań budowlanych przyszłości. Wymaga to specjalistycznego warsztatu badawczego foresightu i nad taką analizą właśnie pracujemy. Zamierzamy też pokazać, w których polskich miastach nasycenie budynkami zaprojektowanymi na miarę przyszłości jest największe – mówi Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partnera projektu „Polskie Miasta Przyszłości 2050”.